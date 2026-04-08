Chi phí xây dựng biến động, áp lực gia tăng với người xây nhà

Thực tế cho thấy, tình trạng chi phí xây dựng vượt dự toán đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều công trình dân dụng. Theo các chuyên gia trong ngành, nguyên nhân chủ yếu đến từ biến động giá vật liệu xây dựng (VLXD) cùng chi phí nhân công liên tục gia tăng trong thời gian gần đây.

Theo ghi nhận từ Trang thông tin điện tử tổng hợp CafeF, cập nhật đến ngày 30/3/2026, mặt bằng giá đã đồng loạt tăng từ 5% đến 30%. Cụ thể, thép tăng khoảng 4-6%, xi măng tăng 4-4,5%, gạch xây dựng tăng từ 20-44% tùy loại, trong khi cát và vật liệu san lấp ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên tới 40-50%.

Trong bối cảnh đó, nhiều công trình đang thực hiện hiện ghi nhận chi phí phát sinh vượt dự toán, tạo áp lực lớn lên ngân sách xây dựng nhà ở của gia chủ. Không chỉ vậy, tiến độ thi công cũng chịu ảnh hưởng khi nguồn cung lao động tay nghề cao chưa theo kịp nhu cầu thực tế.

Số liệu từ Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) cho thấy nhu cầu tuyển dụng ngành xây dựng tăng mạnh (172% trong quý III/2025 so với cùng kỳ năm 2024), đánh dấu mức cao nhất trong 5 năm qua. Tuy nhiên, thị trường đang gặp nghịch lý "khát" nhân lực trầm trọng khi hồ sơ ứng tuyển giảm mạnh 42,52%.

Tình trạng thiếu hụt nhân công khiến nhiều công trình kéo dài tiến độ, đồng thời làm gia tăng chi phí lãi vay và chi phí cơ hội. Bên cạnh đó, việc thiếu kinh nghiệm quản lý xây dựng chuyên nghiệp cũng khiến không ít gia chủ gặp khó trong kiểm soát vật tư và chất lượng thi công, tiềm ẩn rủi ro về ngân sách và độ bền công trình về lâu dài.

Giải pháp kiểm soát chi phí và minh bạch trong xây dựng nhà ở

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, dịch vụ xây nhà trọn gói của Viettel Construction đang được xem là một trong những giải pháp giúp gia chủ kiểm soát rủi ro tài chính và tiến độ thi công. Điểm đáng chú ý nằm ở năng lực lập dự toán và quản lý chi phí. Với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư có chuyên môn, các hạng mục từ phần thô đến hoàn thiện được bóc tách và tính toán một cách hệ thống, giúp khách hàng chủ động hơn trong việc chuẩn bị ngân sách và hạn chế phát sinh ngoài kế hoạch.

Lợi thế quy mô là yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì năng lực triển khai trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động. Theo số liệu công bố, Viettel Construction đạt doanh thu hơn 14.000 tỷ đồng trong năm 2025 và đã bàn giao lũy kế hơn 6.000 công trình nhà ở dân dụng trên toàn quốc. Những con số này phần nào cho thấy kinh nghiệm tổ chức thi công và khả năng đảm bảo tiến độ trên diện rộng.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý thi công được xem là một điểm khác biệt. Thông qua các hệ thống báo cáo số hóa tích hợp trên nền tảng ứng dụng, gia chủ có thể theo dõi tiến độ, kiểm soát chi phí và vật tư từ xa, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào giám sát trực tiếp tại công trường. Cách tiếp cận này góp phần nâng cao tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai.

Với hướng tiếp cận dựa trên quản trị chi phí, năng lực triển khai và ứng dụng công nghệ, Viettel Construction đang từng bước đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà ở theo hướng minh bạch và bền vững. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, mô hình xây nhà trọn gói được xem là một lựa chọn phù hợp, giúp người dân giảm thiểu rủi ro và chủ động hơn trong quá trình đầu tư xây dựng.

Bích Đào