Thông tin này được nêu tại Quyết định số 216 phê duyệt kế hoạch giám sát trực tiếp năm 2026 đối với các doanh nghiệp do bộ làm đại diện chủ sở hữu. Quyết định do Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng ký ban hành.

Theo kế hoạch, bốn doanh nghiệp thuộc diện giám sát gồm: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Hud), Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

Trụ sở Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem). Ảnh: Hồng Khanh

Hoạt động giám sát dự kiến được triển khai từ quý II đến quý IV/2026, do Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ Xây dựng) chủ trì thực hiện.

Nội dung giám sát tập trung vào việc quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Trong đó, cơ quan quản lý sẽ xem xét việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, tình hình huy động và sử dụng vốn, quản lý tài sản, các khoản nợ phải thu - phải trả cũng như hoạt động đầu tư, chuyển nhượng dự án và vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng giám sát việc thu lợi nhuận, cổ tức từ các khoản đầu tư của doanh nghiệp; việc quản lý vốn đầu tư tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn; cũng như việc phân phối lợi nhuận và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Cơ quan quản lý đồng thời xem xét việc thực hiện quyền và trách nhiệm của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc chấp hành các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan đại diện chủ sở hữu cũng nằm trong phạm vi giám sát.

Theo kế hoạch, thời kỳ giám sát chủ yếu là năm 2025 và các giai đoạn có liên quan trước và sau thời điểm này.

Bộ Xây dựng cho biết việc ban hành kế hoạch giám sát nhằm đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước.

Đồng thời, hoạt động này giúp phát hiện sớm các tồn tại, hạn chế hoặc nguy cơ thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước để kịp thời chấn chỉnh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Theo Bộ Xây dựng, kế hoạch giám sát cũng góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan.