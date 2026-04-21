Ngày 21/4, thông tin từ UBND xã Bắc Yên (Sơn La) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến một tài xế tử vong.

Chiếc xe ô tô bồn rơi xuống vực sâu khoảng 100m, tài xế văng ra khỏi cabin tử vong tại chỗ. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h cùng ngày, tại Km418+400 trên Quốc lộ 37. Vào thời điểm trên, chiếc xe bồn mang BKS 88C--29.XX do tài xế Phan Văn C. (SN 1989, trú xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) điều khiển chở lưu thông theo hướng từ tỉnh Phú Thọ đi Sơn La.

Đến đoạn đường trên, xe rơi xuống taluy âm (vực) khoảng 100m so với mặt đường.

Nhận được tin báo, Công an xã Bắc Yên đã có mặt bảo vệ hiện trường và tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, chiếc xe rơi xuống vực, lật nhiều vòng khiến tài xế văng khỏi cabin, tử vong tại chỗ; phương tiện bị hư hỏng nặng.

Các lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường. Ảnh: CTV

Các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế buồn ngủ, dẫn đến xe lao qua hành lang phòng vệ mềm rồi rơi xuống taluy âm khoảng 100m. Hành lang phòng vệ tại khu vực này gồm hai lớp: lớp hộ lan bằng sắt phía trong và lớp phòng vệ bằng lốp xe phía ngoài.