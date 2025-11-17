Video: NDTV

Kênh NDTV dẫn thông tin của Cảnh sát Ảrập Xêút cho biết, vụ tai nạn trên xảy ra lúc 1h30 giờ địa phương sáng 17/11 khi một xe buýt chở khách va chạm với xe bồn chở dầu gần khu vực Mufrihat, cách thành phố Medina khoảng 25km lúc đang di chuyển từ thánh địa Mecca đến Medina.

“Ít nhất 45 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong đó 42 người là công dân Ấn Độ. Phần lớn những hành khách trên xe buýt đến từ thành phố Hyderabad ở miền nam Ấn Độ", cảnh sát Ảrập Xêút cho hay.

Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ xa. Ảnh: NDTV

Theo trang Gulf News, khi tai nạn xảy ra, nhiều hành khách đang ngủ say khiến họ ít có cơ hội chạy thoát lúc xe buýt bốc cháy. Người duy nhất sống sót trong vụ việc có tên Mohd Abdul Shoiab đã được đưa vào bệnh viện, tuy nhiên tình trạng sức khỏe của anh này hiện chưa được tiết lộ.

Trong một thông cáo trên mạng xã hội X chiều 17/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân những người thiệt mạng, đồng thời cho biết các cơ quan ngoại giao của nước này tại Ảrập Xêút đang cung cấp sự hỗ trợ hết mức có thể.