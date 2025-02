Chiều nay (25/2), Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với công an phường Vĩnh Phú điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe cấp cứu bốc cháy khi đang chở bệnh nhân.

Xe cấp cứu bốc cháy trên quốc lộ 13 qua tỉnh Bình Dương. Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 cùng ngày, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ tỉnh Bình Phước đến bệnh viện tại TPHCM để điều trị. Khi di chuyển trên QL13, đoạn thuộc phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ ít phút sau ngọn lửa đã bao trùm phương tiện.

Phát hiện cháy, tài xế lập tức dừng xe rồi tri hô những người phía sau mở cửa thoát ra ngoài an toàn.

Lực lượng cảnh sát PCCC được điều tới hiện trường để xử lý, khống chế hỏa hoạn. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt nhưng xe cấp cứu bị hư hỏng nặng.

Do không thể lưu thông, bệnh nhân phải chuyển qua phương tiện khác để tiếp tục đến bệnh viện tại TPHCM.