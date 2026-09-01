Khoảng 22h ngày 22/9, xe chở trụ bê tông lưu thông theo hướng Hải Phòng - Hà Nội bị lật tại khu vực cầu Phú Lương trên quốc lộ 5, thuộc địa phận phường Nam Đồng (TP Hải Phòng). Chiếc xe chở trụ bê tông đè nghiêng một phần lên xe 16 chỗ đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều trụ bê tông từ xe tải rơi xuống mặt đường, lăn ra các làn xe và va chạm với phương tiện đang lưu thông. Chiếc xe 16 chỗ bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm. Một số trụ bê tông bị gãy đôi, nằm chắn ngang đường khiến các phương tiện phía sau phải tạm dừng.

Ùn tắc kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tài xế phải dừng xe, xuống đường chờ lực lượng chức năng xử lý.

Ô tô xếp hàng dài trên quốc lộ 5 sau vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nhiều giờ

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp xử lý các trụ bê tông rơi xuống đường.

Lực lượng chức năng cũng huy động xe cứu hộ đến hiện trường để di chuyển các phương tiện gặp nạn, giải phóng mặt đường, sớm thông tuyến quốc lộ 5.

Nhiều tài xế xuống đường theo dõi lực lượng chức năng xử lý vụ tai nạn

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng xác nhận, vụ tai nạn chưa ghi nhận thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời xử lý các vi phạm theo quy định.