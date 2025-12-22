Khoảng 15h ngày 22/12, tại Km46+500 Quốc lộ 5, hướng Hà Nội đi Hải Phòng, đoạn qua phường Tứ Minh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng giữa nhiều xe ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Thu Hằng

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-132.XX kéo theo rơ-moóc 15R-024.XX do anh Nguyễn Văn T. (SN 1974, trú xã Lai Khê, Hải Phòng) điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội – Hải Phòng, đã đâm vào phía sau xe ô tô BKS 14C-225.XX do anh Nguyễn Văn K. (trú xã Hà Bắc, Hải Phòng), điều khiển cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến xe 14C-225.XX bị đẩy tiếp vào phía sau xe ô tô BKS 34A-977.XX do anh Trương Mạnh Q. (SN 1990, trú phường Chu Văn An, Hải Phòng) điều khiển, chở theo anh Lưu Công B. (trú xã Hà Tây, Hải Phòng).

Hậu quả, anh Trương Mạnh Q. bị thương, còn anh Lưu Công B. tử vong trong cabin.

Chưa dừng lại, xe 34A-977.XX tiếp tục bị đẩy, va chạm vào phía sau xe ô tô BKS 15H-142.XX, khiến tài xế xe 15H (chưa rõ danh tính) tử vong trong cabin.

Tiếp theo, xe 15H-142.XX va chạm vào phía sau xe ô tô BKS 15H-228.XX kéo theo rơ-moóc 15RM-025.XX do anh Phạm Ngọc T. (SN 1990, trú xã Phú Thái, Hải Phòng) điều khiển. Cú va chạm khiến xe này tiếp tục bị đẩy và đâm vào xe ô tô BKS 34A-719.XX do anh Lê Minh Đ. (SN 1985) điều khiển, rồi va chạm tiếp với xe ô tô BKS 15C-199.XX kéo theo rơ-moóc 15R-088.XX do anh Lương Hữu V. (SN 1990, trú tại xã Phú Thái) điều khiển.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương và 7 phương tiện bị hư hỏng. Ảnh: Thu Hằng

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương và 7 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.