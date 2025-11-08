Sáng 8/11, Trạm CSGT Tam Điệp (Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình) cho biết, vào khoảng 6h30 cùng ngày, tại Km277+400 trên QL 1A (đoạn qua phường Tam Điệp, Ninh Bình), đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô. Rất may, không có ai bị thương.

Vụ va chạm giữa 3 xe ô tô đi cùng chiều khiến chiếc xe con bẹp rúm.

Vào thời điểm trên, tài xế Ninh Văn S. (SN 1991, trú xã Yên Mô, Ninh Bình) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát U2-83XX lưu thông trên QL 1A, hướng Thanh Hóa - Hà Nội, bật tín hiệu rẽ trái, đã va chạm với xe ô tô con BKS 35C-164.XX do tài xế Nguyễn Quý D. (SN 1988, trú xã Yên Mô, Ninh Bình) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Chiếc xe con bị vò nát, đâm vào sườn xe ô tô tải.

Chưa dừng lại đó, hai xe ô tô trên còn va chạm với xe đầu kéo mang BKS 36C-200.XX kéo theo rơ moóc 36RM-025.XX do Nguyễn Văn Q. (SN 1991, trú phường Quảng Phú, Thanh Hóa) điều khiển di chuyển cùng chiều.

Tài xế xe con thoát ra từ cửa kính trước.

Hậu quả, 3 phương tiện bị hư hỏng, chiếc xe ô tô con bị vò nát hoàn toàn, phần đầu xe đâm vào sườn xe ô tô tải.

Chiếc xe con bị vò nát, tài xế may mắn thoát chết thần kỳ.

Mặc dù chiếc xe ô tô con bị vò nát, tài xế Nguyễn Quý D. may mắn thoát chết và lồm cồm bò ra ngoài qua cửa kính trước.

Ngay sau khi vụ va chạm xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.