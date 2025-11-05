Hiện trường tai nạn giữa xe container với xe tải. Ảnh: N.X

Sáng 5/11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn giữa ô tô tải và container xảy ra trên đèo Bảo Lộc, khiến hai tài xế bị thương.

Trước đó, tối 4/11, tài xế Võ Văn T. điều khiển xe container biển số 50H-455.XX lưu thông trên Quốc lộ 20, hướng từ Đà Lạt (cũ) về TPHCM. Khi chạy trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua xã Đạ Huoai 2, xe bất ngờ chao đảo rồi lấn sang làn đường ngược chiều, tông vào ô tô tải biển 49C-170.XX do tài xế Cao Hữu C. điều khiển đang lên đèo.

Tài xế xe tải kẹt trong cabin bị thương, được giải cứu ra ngoài. Ảnh: N.X

Tai nạn khiến cabin của hai xe hư hỏng, biến dạng. Còn tài xế C. bị thương, mắc kẹt trong cabin ô tô tải. Một xe cẩu đi ngay phía sau xe tải đã cùng người dân dùng dụng cụ phá cabin, đưa nam tài xế ra ngoài. Tài xế xe container cũng bị thương. Cả hai người được đưa đến Trung tâm Y tế Đạ Huoai cấp cứu trong tình trạng bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, thùng xe container bị lật nghiêng nằm chắn ngang mặt đường, khiến xe cộ nối đuôi nhau, giao thông trên đèo Bảo Lộc tê liệt nhiều giờ.

Lực lượng chức năng có mặt ghi nhận hiện trường, điều tiết giao thông trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: N.X

Lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông.

Đến rạng sáng 5/11, hiện trường được giải quyết, giao thông thông suốt trở lại.