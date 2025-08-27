XEM CLIP:

Khoảng 10h07 sáng nay (27/8), tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch, thuộc phường Tân Thành, TPHCM (trước đây là phường Hắc Dịch, TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã xảy ra tình huống giao thông nguy hiểm khiến nhiều người thót tim.

Hình ảnh từ camera nhà dân ghi lại cho thấy, vào thời điểm trên, xe đầu kéo chở 4 cuộn thép nặng hàng chục tấn khi vào vòng xoay bất ngờ phanh gấp, làm 2 cuộn thép lăn khỏi thùng xe, rơi xuống đường.

Trong đó, một cuộn bị bung ra ngay lúc một người đi xe máy chạy đến, buộc người này phải phanh gấp, may mắn tránh được va chạm.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: N.H

Tại hiện trường, hai cuộn thép nằm cách nhau khoảng 5m. Nhiều người chứng kiến sự việc không khỏi lo lắng, bất an bởi sự cố tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn với những trường hợp như trên.

Hiện cơ quan chức năng phường Tân Thành phối hợp cùng lực lượng CSGT Công an TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Được biết, trước đó vào ngày 22/8, cũng tại vị trí này, một xe đầu kéo chở 3 cuộn thép thì làm rơi 2 cuộn xuống đường, trong đó một cuộn lăn vào cửa hàng Điện máy Xanh, đè bẹp xe máy của người dân.

Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cuộn thép nặng hàng chục tấn trên xe đầu kéo bất ngờ rơi xuống đường khi đang lưu thông, gây ra tình huống hết sức nguy hiểm cho người đi đường. Thực tế cho thấy, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong khâu chằng buộc hoặc phương tiện xuống cấp, hậu quả có thể là tai nạn nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.

Do đó, các chuyên gia giao thông khuyến cáo: việc nâng cao ý thức, siết chặt quy định và tăng cường kiểm soát sẽ góp phần hạn chế tối đa nguy cơ từ những “hung thần” đường phố này, bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Bên cạnh đó, người đi đường cần giữ khoảng cách an toàn với xe đầu kéo chở hàng nặng.