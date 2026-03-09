Ba dòng xe điện GIO phục vụ sân golf, du lịch và nội khu

Thương hiệu xe điện chuyên dụng GIO Mobi (GIO), trực thuộc Thái Hưng Corp, vừa ra mắt ba dòng xe điện nội khu gồm Go Easy, Go Venture và Go Joy, hướng tới nhu cầu di chuyển trong sân golf, khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp và các khu du lịch.

Toàn bộ sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Thái Hưng (Hưng Yên) với tỷ lệ nội địa hóa theo giá trị trên 40%, dự kiến tăng lên khoảng 60% trong thời gian tới. Theo ông Vũ Tuấn Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Thái Hưng Corp, việc chủ động thiết kế, sản xuất và sẵn chuỗi cung ứng trong nước giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, từ đó đưa ra mức giá cạnh tranh cho thị trường xe điện nội khu.

Thương hiệu GIO ra mắt 3 dòng xe điện phục vụ giải pháp vận chuyển sân golf, khu du lịch, khu công nghiệp (Ảnh: GIO Mobi)

Theo đó, ba dòng xe mới được phát triển theo triết lý thiết kế Graceful - Intelligent - Optimal là Go Easy, Go Venture và Go Joy có giá từ 114 - 155 triệu đồng, hướng tới sự đơn giản, thực dụng và hiệu quả vận hành cao.

Go Easy là dòng xe golf nhỏ gọn, 2 chỗ (tùy chọn 4 chỗ), sử dụng động cơ AC 4kW và pin Lithium Iron Phosphate (LFP). Xe có khả năng di chuyển 50 - 80 km mỗi lần sạc, phù hợp sân golf, khu nghỉ dưỡng hoặc các khu đô thị nội khu. Ngoài bản tiêu chuẩn có giá từ 114 triệu đồng, Go Easy còn có biến thể xe tuần tra.

GIO Go Easy hướng đến khách hàng sân golf (Ảnh: GIO Mobi)

Go Venture là dòng xe 2 chỗ nâng gầm, thiết kế cho địa hình phức tạp tại resort, khu sinh thái hoặc sân golf đồi dốc. Xe sử dụng động cơ AC 5kW, phanh đĩa bốn bánh, khả năng leo dốc tới 25% và quãng đường di chuyển 80 - 85 km. Phiên bản tiêu chuân của Go Venture có giá 135 triệu đồng.

GIO Go Venture với đặc điểm gầm cao, bánh lớn (Ảnh: GIO Mobi)

Go Joy là dòng xe trung chuyển 4 - 6 chỗ, giá từ 155 triệu đồng, trang bị động cơ AC 4kW, tầm hoạt động đến 85 km, hướng tới nhu cầu vận chuyển khách trong khu du lịch, nhà máy, khách sạn hoặc sân bay. Ngoài bản chở khách, mẫu xe này còn có biến thể xe tải thùng hoặc xe y tế phục vụ nhu cầu vận hành nội khu.

GIO Go Joy với biến thể tải thùng (Ảnh: GIO Mobi)

Giá bán công bố:

Theo doanh nghiệp, các mẫu xe đều được tối ưu khung gầm, hệ thống điện và các cảm biến an toàn nhằm nâng cao độ bền và khả năng vận hành trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Giải pháp di chuyển trọn gói cho doanh nghiệp và dự án

Bên cạnh sản phẩm mới, GIO Mobi còn triển khai mô hình giải pháp di chuyển nội khu trọn gói, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các dự án sân golf, khu nghỉ dưỡng hoặc khu công nghiệp.

Thay vì chỉ bán xe đơn lẻ, GIO cung cấp nhiều hình thức hợp tác linh hoạt như mua xe theo dự án, cho thuê đội xe, hợp tác khai thác hoặc cho mượn xe trải nghiệm.

Cụ thể, các chủ đầu tư có thể đặt mua đội xe theo dự án với cấu hình từ 2 - 8 chỗ hoặc theo yêu cầu, đi kèm hệ thống sạc tập trung và phần mềm quản lý đội xe.

Với các chủ đầu tư muốn tối ưu hóa chi phí ban đầu, có thể thuê xe từ 3 tháng đến 10 năm, tối thiểu 5 xe. Hình thức này được GIO cam kết chính sách bảo hành 1 đổi 1 và miễn phí bảo trì trong suốt thời gian thuê.

Đặc biệt, các chủ dự án có thể chọn gói cùng hợp tác khai thác đội xe, trong đó chủ dự án cung cấp địa điểm vận hành, còn GIO Mobi trang bị xe và tổ chức khai thác dịch vụ.

Cuối cùng, với các chủ dự án muốn đánh giá hiệu quả trước khi đầu tư, có thể mượn xe trải nghiệm từ 1 - 3 tháng (tối đa 2 xe/loại).

GIO không chỉ bán hàng mà còn định hướng cho thuê dài hạn (Ảnh: GIO Mobi)

Theo đại diện doanh nghiệp, các mô hình này bán và cho thuê giúp khu du lịch, sân golf hoặc khu công nghiệp giảm chi phí đầu tư ban đầu và linh hoạt mở rộng đội xe theo từng giai đoạn vận hành.

Việc ra mắt ba dòng xe Go Easy, Go Venture và Go Joy được xem là bước đi mới của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực xe điện chuyên dụng. Với lợi thế sản xuất trong nước và mô hình dịch vụ linh hoạt, GIO Mobi kỳ vọng góp phần thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh trong các không gian nội khu tại Việt Nam.

(Nguồn: Thái Hưng Corp)