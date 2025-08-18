Khoảng 23h50 ngày 17/8, xe ô tô giường nằm mang BKS 38B-015.xx di chuyển trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi đi tới Km593+290 Quốc lộ 1, phạm vi hầm đường bộ Đèo Ngang nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Quảng Trị, thuộc địa phận xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, xe xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ mang BKS 73A - 228.xx di chuyển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V.Đ

Vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên xe ô tô 7 chỗ tử vong. Tại hiện trường 2 phương tiện hư hỏng, giao thông trong hầm Đèo Ngang bị ách tắc làn phải tuyến.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương phân luồng giao thông.

Đến gần 6h sáng 18/8, giao thông trong hầm Đèo Ngang đã thông suốt.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.