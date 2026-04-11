Sáng 11/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong xảy ra trên quốc lộ 27.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h20 cùng ngày, xe máy mang BKS 47AB-303.64 chở theo 3 người lưu thông trên quốc lộ 27, theo hướng từ Km3 đi sân bay Buôn Ma Thuột.

Khi đến khu vực phường Tân Lập, xe máy bất ngờ mất lái rồi tông thẳng vào gốc cây bên đường.

Cú tông mạnh khiến một thanh niên tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, một trong hai nạn nhân này đã tử vong tại bệnh viện. Riêng người còn lại là Trần Đình N.H. (SN 2009, ngụ xã Ea Knuếc) bị thương nhẹ.