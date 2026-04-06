Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại tình huống giao thông xảy ra tối 5/4 trên đường Quang Trung (Uông Bí, Quảng Ninh). Pha xử lý thiếu an toàn của người lái xe máy trong clip khiến nhiều người xem không khỏi giật mình.

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, chiếc ô tô con hiệu KIA màu đỏ đang quay đầu ở đoạn đường hẹp. Đúng lúc này, một nam thanh niên đi xe máy chạy hướng đối diện tiến tới.

Tuy nhiên, thay vì phanh lại để chờ chiếc xe ô tô quay đầu, người này lại lách khá "dẻo" sang phần đường đối diện, va chạm trực diện với một chiếc xe máy đi ngược chiều với tốc độ cao.

Cú tông mạnh khiến 2 người đi xe máy ngã khỏi xe, may mắn chỉ bị thương nhẹ và không va chạm thêm với phương tiện nào khác.

Có thể thấy, đoạn đường nơi xảy ra tình huống va chạm ở trên khá hẹp và thiếu ánh sáng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm quan sát người điều khiển phương tiện. Trong điều kiện như vậy, việc ô tô thực hiện quay đầu là một thao tác tiềm ẩn rủi ro cao, đòi hỏi tài xế phải đặc biệt thận trọng.

Các chuyên gia về lái xe an toàn cho rằng, trước khi đánh lái quay đầu, người điều khiển ô tô cần quan sát kỹ cả hai chiều, giảm tốc độ từ sớm, bật đèn xi-nhan, đồng thời có thể kết hợp với còi, nháy đèn để cảnh báo để các phương tiện xung quanh biết.

Ở chiều ngược lại, với các phương tiện như xe máy, việc chủ động quan sát từ xa là yếu tố then chốt. Khi phát hiện có xe phía trước đang có dấu hiệu chuyển hướng, quay đầu, người lái cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và sẵn sàng nhường đường.

Tâm lý vội vàng, cố vượt hoặc lấn sang làn đối diện trong không gian hẹp dễ đẩy bản thân vào tình huống va chạm trực tiện với phương tiện khác như trong đoạn video ở trên. Thực tế cho thấy, nhiều va chạm trên các tuyến đường nhỏ không xuất phát từ một lỗi đơn lẻ, mà là hệ quả của việc nhiều phía đều thiếu kiên nhẫn và chủ quan trong xử lý tình huống.

(Nguồn video: Chip's Mobile/Uông Bí 24h)

