1.931 km xuyên Việt trong 8 ngày, Yadea Voltguard U80 cùng các tài xế Grab ghi nhận phạm vi di chuyển trung bình 240 km mỗi lần sạc, khẳng định khả năng vận hành bền bỉ từ Hà Nội đến TP.HCM.

Đoàn xe Yadea Voltguard U80 cùng các đối tác tài xế Grab tập kết tại Yadea Việt Thanh (Hà Nội) chuẩn bị khởi hành thử thách xuyên Việt ngày 9/11/2026

Yadea Voltguard U80 lần đầu thực hiện thử thách xuyên Việt

Ngày 9/11/2026, đoàn xe máy điện Yadea Voltguard U80 cùng các đối tác tài xế Grab bắt đầu lăn bánh từ Hà Nội, khởi động thử thách xuyên Việt 1.931 km.

Sau 8 ngày di chuyển qua nhiều tỉnh, thành, đoàn đã cán đích tại TP.HCM vào ngày 16/11/2026, hoàn thành hành trình Bắc - Nam qua những tuyến quốc lộ dài, cung đường ven biển và các đoạn đèo dốc của miền Trung.

Trong 8 chặng, đoàn xe đi qua 10 tỉnh, thành phố, trải nghiệm các tuyến quốc lộ miền Trung, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Cả và những cung đường ven biển Nam Trung Bộ.

Thông qua hành trình cùng các đối tác tài xế Grab, Yadea đánh giá phạm vi hoạt động, độ bền và khả năng thích ứng của Voltguard U80 trong điều kiện sử dụng thực tế.

Theo Yadea, Yadea Voltguard U80 ghi nhận phạm vi di chuyển thực tế khoảng 240 km mỗi lần sạc. Với quãng đường 250 - 270 km mỗi ngày, đoàn lần lượt cán các mốc 500 km, 1.000 km và 1.500 km trước khi hoàn thành hành trình 1.931 km, cho thấy khả năng vận hành của mẫu xe trong điều kiện địa hình, tải trọng và thời tiết đa dạng.

Đoàn tài xế Grab cùng Yadea Voltguard U80 ghi dấu cột mốc 500 km đầu tiên trên hành trình xuyên Việt

Với phạm vi hoạt động khoảng 240 km mỗi lần sạc và hành trình 1.931 km trong 8 ngày, Yadea Voltguard U80 cho thấy khả năng vận hành đường dài, góp phần củng cố niềm tin của người dùng vào xe máy điện trong điều kiện thực tế.

Chinh phục thử thách đèo Hải Vân

Một trong những điểm nhấn của hành trình là chặng vượt đèo Hải Vân dài khoảng 21 km, với đỉnh đèo cao gần 500 m so với mực nước biển. Những đoạn dốc lớn, khúc cua tay áo liên tiếp cùng điều kiện mưa, sương mù đặt ra thử thách về sức kéo, khả năng kiểm soát tốc độ và vận hành ổn định.

Trang bị động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, khả năng leo dốc lên đến 13% theo công bố của nhà sản xuất, Yadea Voltguard U80 đã hoàn thành chặng vượt đèo Hải Vân ngay cả khi chở hai người, cho thấy khả năng đáp ứng tải trọng trên địa hình dốc trong điều kiện thực tế.

Đoàn xe Yadea Voltguard U80 cùng các đối tác tài xế Grab chinh phục đèo Hải Vân

Yadea Voltguard U80 được trang bị phanh đĩa trước và sau cùng bộ điều khiển thu hồi điện năng. Sau Hải Vân, đoàn Yadea x Grab tiếp tục qua Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và về đích tại TP.HCM, ghi nhận khả năng thích ứng với địa hình đa dạng bên cạnh lợi thế về phạm vi di chuyển.

Đồng hành cùng tài xế Grab, đưa trải nghiệm xe điện đến gần người dùng

Sự tham gia của các đối tác tài xế Grab là điểm nhấn của hành trình. Với nhóm người dùng có cường độ di chuyển cao, phương tiện gắn liền với công việc và thu nhập, nên phạm vi hoạt động, độ ổn định, chi phí sử dụng và sự thuận tiện khi sạc đều là những yếu tố quan trọng.

Thử thách xuyên Việt giúp các tài xế trực tiếp trải nghiệm Yadea Voltguard U80 trên nhiều địa hình, đồng thời mang đến cho Yadea góc nhìn thực tế về nhu cầu và kỳ vọng của nhóm khách hàng này.

Đoàn xe Yadea Voltguard U80 cùng các tài xế Grab trải nghiệm cung đường ven biển tuyệt đẹp của Phú Yên

Tính năng Cruise Control (ga tự động) trên Yadea Voltguard U80 nhận được phản hồi tích cực từ các tài xế Grab nhờ hỗ trợ duy trì tốc độ ổn định, giảm mỏi tay và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn trong điều kiện phù hợp.

Trong xu hướng chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam, trải nghiệm thực tế về khả năng di chuyển đường dài, độ bền và mức độ thích ứng với điều kiện giao thông góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng, bên cạnh yếu tố giá bán và chi phí vận hành.

Đoàn tài xế Grab cùng đội xe Yadea Voltguard U80 cán đích tại Yadea Đông Sài Gòn (TP.HCM), khép lại thành công hành trình xuyên Việt 1.931 km sau 8 ngày di chuyển

Thông qua thử thách xuyên Việt với những cột mốc cụ thể, Yadea mang đến cơ sở tham khảo về khả năng vận hành thực tế của xe máy điện. Sự đồng hành của Grab góp phần kết nối thương hiệu với cộng đồng tài xế công nghệ, mở rộng cơ hội trải nghiệm giải pháp di chuyển phù hợp với nhu cầu sử dụng thường xuyên.

Đây cũng là cơ hội để Yadea đồng hành cùng Grab mang đến cơ hội lên đời xe điện thông minh với hàng loạt đặc quyền hấp dẫn dành riêng cho các Bác tài Grab đăng ký mua xe trong thời gian này:

- Thưởng đặt xe trong tuần lên đến 5.700.000đ.

- Tặng voucher Got It trị giá đến 2.400.000đ.

- Ưu đãi nâng cấp pin phụ lên đến 1.000.000đ.

- Hoàn lãi suất tháng đầu tiên lên đến 300.000đ.

Yadea Việt Nam: https://www.yadea.com.vn/

(Nguồn: Yadea)