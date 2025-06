Sáng 12/6, nguồn tin của VietNamNet cho biết, 1 vụ tai nạn giữa xe máy và tàu hỏa vừa xảy ra trên địa bàn TP Tuy Hòa (Phú Yên) khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7h16 cùng ngày, ông Cao Quang Lê Hoàng V. (SN 1976, trú TP Tuy Hòa) cùng bà Nguyễn Thị Thu S. (SN 1981, trú ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) di chuyển trên xe máy BKS 79F6-2402.

Khi đến lý trình Km 1190+500 trên tuyến đường sắt thuộc địa phận thôn Chính Nghĩa, xã An Phú (TP Tuy Hòa), xe máy bất ngờ băng qua đường.

Vào thời điểm này, đoàn tàu khách SE7 hành trình Hà Nội – Sài Gòn do ông Phạm Hữu Anh K., công nhân Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn điều khiển đang chạy tới đã tông thẳng vào xe máy.

Vụ tai nạn khiến ông V. và bà S. tử vong tại chỗ, xe máy bị đứt gãy làm đôi.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an xã An Phú có mặt tại hiện trường phối hợp Phòng CSGT và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo biên bản tai nạn giao thông đường sắt do ông Nguyễn Hoàng Diễm, Trưởng tàu SE7 cùng tổ công tác trên tàu xác lập, hiện trường xảy ra vụ tai nạn là đường ngang có lắp đặt chắn cảnh báo tự động, hệ thống chắn và đèn báo hiệu đang hoạt động bình thường.