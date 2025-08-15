Chiều 15/8, thông tin với VietNamNet, lãnh đạo Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong, một người khác bị thương.

Vụ việc trên xảy ra vào sáng cùng ngày, tại ngã tư giao nhau giữa đường tỉnh lộ ĐT 491 với khu đô thị Hà Phương thuộc thôn Mai Xá, xã Vĩnh Trụ (Ninh Bình).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến cô gái trẻ tử vong tại chỗ (Ảnh: CTV)

Vào thời điểm trên, Nguyễn Thị Ngọc N. (SN 2009, trú xã Bình Lục, Ninh Bình) điều khiển xe máy mang BKS 90AC-077.XX chở theo Nguyễn Thị Mai U. (SN 2009, trú xã Nam Xang, Ninh Bình) và Đặng Thị Thu H. (SN 2006, trú xã Bắc Lý, Ninh Bình) đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 29H-707.XX do Quàng Văn G. (SN 1998, trú xã Yên Châu, Sơn La) điều khiển.

Hậu quả của cú va chạm mạnh khiến N. tử vong tại chỗ, U. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường 2 xe bị hư hỏng, chiếc xe máy trượt dài trên đường.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.