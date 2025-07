Ngày 20/4, ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Tuy An Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VH

Thông tin ban đầu, khoảng 7h15 sáng cùng ngày, xe máy BKS: 78H1 - 244.92 do bà N.T.B. (1962) điều khiển chở theo 2 cháu nội gồm N.H.K.L. (2009) và N.H.A.L. (2016) cùng trú tại xã Tuy An Nam lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa phận xã Tuy An Nam, xe máy do bà B. điều khiển bất ngờ tông vào đuôi xe tải mang BKS: 29H - 996.02 do ông Tống Văn Dũng (1981), trú tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh điều khiển đang đỗ bên phải đường cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến bà N.T.B. tử vong tại chỗ, 2 cháu N.H.K.L. và N.H.A.L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên (cũ) nhưng sau đó đã tử vong.

Nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.