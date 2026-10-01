Thị trường xe máy nhập khẩu tại Việt Nam đang có sự thay đổi đáng chú ý. Trước đây, những mẫu xe có thiết kế hoặc cấu hình khác biệt so với danh mục sản phẩm trong nước thường phải thông qua các cửa hàng nhập khẩu tư nhân.

Nguồn cung hạn chế, chi phí nhập khẩu và tâm lý chuộng hàng "lạ" khiến không ít mẫu xe bị đẩy giá lên cao, có thời điểm chênh hàng chục triệu đồng so với giá tại thị trường nước ngoài.

Gần đây, Honda, Yamaha hay Suzuki lần lượt đưa một số mẫu xe này vào hệ thống phân phối chính thức, tạo thêm lựa chọn và giúp người mua có mức giá dễ tiếp cận hơn, đồng thời được hưởng chế độ bảo hành, phụ tùng và dịch vụ chính hãng.

Yamaha WR155R

Yamaha WR155R là một ví dụ rõ nét. Mẫu cào cào này xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2020 thông qua doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân, với lô xe đầu tiên nhập từ Indonesia và giá bán hơn 80 triệu đồng. Có thời điểm, WR155R được các cửa hàng xe nhập khẩu chào giá khoảng 89-120triệu đồng. Khi đó, Yamaha chưa phân phối mẫu xe này chính thức tại Việt Nam.

Yamaha WR155R 2026 nhập khẩu chính hãng.

Đến năm 2023, Yamaha bắt đầu nhập khẩu, phân phối WR155R chính hãng. Phiên bản 2026 vừa được cập nhật tại Việt Nam có giá đề xuất 79 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mức giá từng xuất hiện ở các cửa hàng tư nhân.

WR155R sử dụng động cơ 155,1cc, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch, tích hợp VVA, công suất 12,3 kW và mô-men xoắn 14,3 Nm, kết hợp hộp số 6 cấp. Xe có khoảng sáng gầm 245 mm, bánh trước 21 inch, bánh sau 18 inch, phù hợp cả đường phố lẫn địa hình.

Ưu điểm của WR155R là gầm cao, trọng lượng vừa phải, động cơ có VVA và khả năng vận hành đa địa hình. Ngược lại, chiều cao yên 880 mm có thể gây khó khăn cho người thấp, trong khi thiết kế cào cào khiến xe không thực dụng bằng xe tay ga hoặc xe số phổ thông nếu chủ yếu đi lại trong đô thị.

Yamaha Gear 125

Gear 125 từng được đưa về Việt Nam từ Indonesia thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân. Khi xuất hiện năm 2022, phiên bản tiêu chuẩn được chào bán từ khoảng 36 triệu đồng, trong khi Yamaha Việt Nam chưa đưa mẫu xe này vào danh mục chính hãng.

Đến ngày 10/4/2026, Yamaha Motor Việt Nam chính thức giới thiệu Gear 125 Hybrid. Xe hiện có hai phiên bản với giá đề xuất 30,437 triệu đồng và 34,364 triệu đồng. Như vậy, mức giá chính hãng thấp hơn giá nhập tư nhân trước đây vài triệu đồng, đồng thời người mua được hưởng hệ thống bảo hành và dịch vụ của Yamaha.

Yamaha Gear 125.

Gear 125 sử dụng động cơ 124,96cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, công suất 7 kW và mô-men xoắn 9,5 Nm. Xe có trọng lượng khoảng 95-96 kg, phanh trước đĩa và phanh sau tang trống.

Điểm mạnh của Gear là thân xe nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, hướng tới khả năng luồn lách và chở đồ trong phố. Nhược điểm là động cơ không thiên về tốc độ, trang bị phanh sau tang trống và khả năng vận hành đường dài không nổi bật so với những mẫu xe dung tích lớn hơn.

Honda Super Cub C125

Super Cub C125 từng tạo chú ý ngay khi những chiếc đầu tiên về Việt Nam qua đường nhập khẩu tư nhân. Năm 2018, một chiếc nhập từ Thái Lan được chào bán gần 100 triệu đồng, trong khi một số phiên bản đặc biệt có giá trên 100 triệu đồng.

Đến cuối tháng 10/2018, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu Super Cub C125 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với giá 84,99 triệu đồng. Đây là thời điểm mẫu xe vốn chỉ xuất hiện qua kênh tư nhân có giá bán chính hãng dễ tiếp cận hơn.

Hiện Super Cub C125 2026 có giá đề xuất khoảng 88,35 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với xe nhập tư có thời điểm giá bị đẩy lên cao 150 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ 125cc, phun xăng điện tử, hộp số 4 cấp; công suất khoảng 9,8 mã lực và mô-men xoắn 10 Nm.

Honda Super Cub C125 2026.

Ưu điểm của Super Cub C125 nằm ở thiết kế cổ điển, độ hoàn thiện và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đây cũng là mẫu xe có giá trị hình ảnh khá đặc biệt đối với người yêu dòng Cub. Hạn chế là giá bán cao so với một chiếc xe số 125cc thông thường, trong khi khả năng vận hành vẫn thiên về sự nhẹ nhàng hơn là tốc độ.

Honda Vario 160/125

Vario là một trong những dòng xe ga tiêu biểu cho xu hướng từ hàng nhập tư nhân sang phân phối chính hãng. Vario đã được các cửa hàng tư nhân đưa về Việt Nam từ nhiều năm trước, trong đó Vario 160 xuất hiện từ tháng 3/2022 với nguồn gốc Indonesia. Trước khi Honda Việt Nam phân phối, mẫu xe này từng được bán tới khoảng 75 triệu đồng.

Đến tháng 12/2022, Honda Việt Nam đưa Vario 160 vào phân phối với giá từ 51,69 triệu đồng, bản cao nhất 56,19 triệu đồng. Hiện giá đề xuất của Vario 160 ở mức 56,69 triệu đồng. Xe dùng động cơ eSP+ 160cc, thiết kế thể thao, bản cao có ABS bánh trước.

Honda Vario 160 2025.

Vario 125 cũng từng xuất hiện qua các cửa hàng nhập khẩu từ Indonesia trước khi Honda Việt Nam đưa vào hệ thống chính hãng. Mẫu xe chính hãng được bán từ cuối năm 2023 với giá khoảng 40,7 triệu đồng, sau đó điều chỉnh lên khoảng 41,49-41,99 triệu đồng. Hiện giá đề xuất là khoảng 41,91 triệu đồng.

Vario 160 mạnh ở động cơ, kiểu dáng thể thao và có tùy chọn ABS, trong khi Vario 125 nhẹ nhàng, tiết kiệm và dễ sử dụng trong phố. Điểm hạn chế chung là thiết kế thiên về phong cách thể thao, không gian sử dụng và khả năng vận hành đường dài không phải ưu thế lớn nhất.

Honda CT125

CT125 là một trường hợp đáng chú ý khác. Mẫu xe phong cách địa hình này vốn được nhập từ Thái Lan qua các đại lý tư nhân. Trước khi Honda Việt Nam phân phối chính thức, giá xe từng lên tới 150 triệu đồng vào thời điểm nguồn cung khan hiếm. Ngay trước khi hàng chính hãng xuất hiện, xe tư nhân vẫn được rao khoảng 110-125 triệu đồng tùy màu và phiên bản.

Ngày 25/10/2025, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu CT125, nhập khẩu nguyên chiếc và bán từ 4/11 với giá 87,39 triệu đồng. Như vậy, so với mức giá 150 triệu đồng từng xuất hiện ở kênh tư nhân, giá chính hãng thấp hơn hơn 60 triệu đồng.

Honda CT125 2025.

CT125 sử dụng động cơ 125cc, hộp số 4 cấp, phanh đĩa hai bánh và ABS một kênh. Thiết kế lấy cảm hứng từ các mẫu CT cổ điển của Honda, khoảng sáng gầm cao và có giá chở đồ phía sau. Ưu điểm là kiểu dáng khác biệt, phù hợp người thích đi phượt và những cung đường xấu. Đổi lại, mức giá vẫn cao so với nhiều xe số 125cc phổ thông và tính thực dụng trong đô thị không bằng xe tay ga.

Suzuki Satria F150

Suzuki Satria F150 từng được các cửa hàng tư nhân nhập từ Indonesia về Việt Nam với giá hơn 70 triệu đồng vào năm 2017. Trong khi đó, giá bán tại Indonesia thời điểm ấy chỉ khoảng 1.600 USD. Mức chênh lớn khiến Satria trở thành một trong những mẫu underbone nhập khẩu được người chơi xe quan tâm.

Đến tháng 3/2020, Suzuki Việt Nam chính thức nhập khẩu nguyên chiếc Satria F150 từ Indonesia với giá 51,99 triệu đồng, thấp hơn khoảng 8-10 triệu đồng so với xe tư nhân khi đó. Xe còn đi kèm chính sách bảo hành và bảo dưỡng chính hãng.

Suzuki Satria F150 2025.

Satria F150 sử dụng động cơ DOHC 147,3cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, công suất 18,2 mã lực, mô-men xoắn 13,8 Nm và hộp số côn tay 6 cấp. Xe nhẹ, thân hẹp và có khả năng tăng tốc tốt trong nhóm underbone 150cc.

Điểm hạn chế là thiết kế hyper-underbone thiên về tốc độ và phong cách thể thao, không hướng đến sự thoải mái như xe tay ga. Với người mua, việc chuyển từ hàng nhập tư nhân sang chính hãng giúp Satria dễ tiếp cận hơn về giá, đồng thời thuận tiện hơn trong bảo hành và tìm phụ tùng.

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