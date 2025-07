Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 8h sáng nay, 23/7, tại khu nhà ở xã hội Hòa Long – Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, một chiếc xe ô tô hiệu Peugeot 3008 bất ngờ bốc cháy dữ dội ngay sau khi chủ xe vừa khởi động máy.

Chủ xe lên tiếng: Xe mới mua, thường xuyên bảo dưỡng chính hãng

Ông Nguyễn Văn Thông – cư dân tại tòa A1 của khu nhà ở xã hội Hòa Long – cho biết, chiếc xe bị cháy là Peugeot 3008 đời 2023, được ông mua mới vào tháng 4/2023 tại đại lý Thaco Auto Bắc Ninh, địa chỉ tại đường Lê Thái Tổ (vòng xuyến Hòa Đình), phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh.

“Chiếc xe này đứng tên công ty nhưng tôi là người trực tiếp sử dụng hàng ngày. Tôi chọn mua vì tin tưởng vào thương hiệu xe châu Âu, với chính sách bảo hành lên đến 5 năm. Tính đến nay, xe đã đi được khoảng 4 vạn km, chưa từng gặp bất kỳ sự cố kỹ thuật nào”, ông Thông cho hay.

Chiếc Peugeot 3008 đời 2023 của ông Thông (áo vàng) bị cháy rụi.

Theo lời kể, vào sáng 23/7, ông Thông vừa bật khóa nổ máy được khoảng 1 phút thì bất ngờ phát hiện có mùi khét và khói trắng bốc ra từ khoang lái. Ngay lập tức, ông cùng vợ lấy giấy tờ và tài sản quan trọng ra ngoài, đồng thời mở nắp capo trước và cốp sau để kiểm tra. Dù đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa, nhưng ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bốc cháy dữ dội, kèm theo tiếng nổ lớn.

Xe vẫn còn bảo hành, thường xuyên bảo dưỡng tại hãng

Ông Thông khẳng định chiếc xe còn thời hạn bảo hành và toàn bộ quá trình bảo dưỡng từ khi mua đến nay đều thực hiện tại các trung tâm chính hãng. Lần bảo dưỡng gần nhất cách đây khoảng 2 tháng, và mới hôm 17/7 vừa qua, xe vừa được thay dầu động cơ tại hãng.

“Xe tôi hoàn toàn nguyên bản, không lắp thêm bất kỳ thiết bị nào. Tôi luôn sử dụng xe đúng hướng dẫn và bảo trì đúng định kỳ. Tôi đã gọi điện báo ngay cho hãng sau sự cố và rất mong các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Nếu có lỗi kỹ thuật xe, tôi mong nhận được sự bồi thường và hỗ trợ hợp lý”, ông Thông bày tỏ.

Ông Thông khẳng định chiếc xe còn thời hạn bảo hành và toàn bộ quá trình bảo dưỡng từ khi mua đến nay đều thực hiện tại các trung tâm chính hãng.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cùng hãng xe vẫn tiếp tục làm việc để điều tra về nguyên nhân vụ cháy.

Theo ghi nhận của PV, vào chiều cùng ngày, nhân viên của hãng cũng đã đến làm việc với ông Thông về chiếc xe bị cháy.

Theo các chuyên gia về ô tô, cháy xe ô tô có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do các sự cố liên quan đến hệ thống điện, rò rỉ nhiên liệu, hoặc các yếu tố bên ngoài như va chạm, chất lượng nhiên liệu kém, bảo dưỡng không đúng cách, hoặc thậm chí do chuột cắn dây điện.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn có ý kiến thế nào về vấn đề này? Hãy gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!