Chiều 23/10, Khu Quản lý đường bộ 3 cho biết, trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ cháy ô tô tải.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h20 cùng ngày, ô tô tải BKS 74G-001.xx lưu thông theo hướng Bắc – Nam trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Khi đến Km13+320, đoạn qua xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng), xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy ô tô tải. Ảnh: N.X

Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào làn khẩn cấp nhưng ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông và Đội vận hành cao tốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông. Ảnh: N.X

Vụ việc không gây thiệt hại về người, song xe tải bị cháy trơ khung, hàng hóa trên xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.