Clip người đàn ông đập kính xe taxi công nghệ ở TPHCM:

Hôm nay (1/9), Công an phường An Phú, TPHCM đang điều tra, truy xét đối tượng có hành vi chặn đường, đập bể kính xe taxi công nghệ khi đang lưu thông trên đường.

Theo tường trình của anh T.T.B (SN 1997, ngụ TPHCM, là tài xế xe taxi công nghệ), vào khoảng 22h20 tối 29/8 anh điều khiển xe taxi trên đường hướng từ TPHCM về tỉnh Đồng Nai.

Khi xe đến trạm thu phí trên đường ĐT743 (thuộc phường An Phú, TPHCM) thì xuất hiện một người đàn ông chạy xe máy đuổi theo lớn tiếng, yêu cầu anh dừng xe không rõ lý do.

Trong lúc xe taxi dừng trước trạm thu phí, người đàn ông nói trên tiến lại chửi bới, dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào kính chắn gió bên trái và có lời nói đe dọa thách thức tài xế.

Chưa dừng lại, người này còn đi lại phía trước đầu xe tháo biển số ném vào kính chắn gió phía trước làm kính vỡ, dùng chân đạp vào gương chiếu hậu.

Người đàn ông đập bể kính xe taxi công nghệ. Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến sự việc, người đi đường lại can ngăn, người đàn ông mới dừng lại rồi lên xe máy chạy đi. Toàn bộ diễn biến sự việc được khách ngồi phía sau xe taxi ghi lại.

Tài xế B. sau đó đã đến cơ quan công an trình báo, cung cấp các thông tin hình ảnh liên quan để phục vụ công tác xác minh điều tra.

Công an phường An Phú xác định hành vi trên có dấu hiệu tội phạm hủy hoại tài sản nên đã tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án.