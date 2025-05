Trận đấu giữa Athletic Bilbao vs MU thuộc lượt đi vòng bán kết UEFA Europa League, diễn ra vào lúc 02h00 ngày 2/5 (giờ Việt Nam), trên sân San Mames.

Màn so tài Athletic Bilbao vs MU được phát sóng trực tiếp trên kênh On Football của VTVcab.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp màn so tài Athletic Bilbao vs MU, bắt đầu từ lúc 01h45 cùng ngày.

Muốn giành vé dự Champions League mùa tới, trước tiên MU phải đánh bại Athletic Bilbao ở bán kết

Tình hình lực lượng

Bilbao : Tiền đạo chủ lực Oihan Sancet sẽ vắng mặt do chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, ngôi sao trẻ Nico Williams đã hồi phục và sẵn sàng ra sân, cùng với anh trai Inaki Williams tạo thành bộ đôi tấn công nguy hiểm. ​

MU: HLV Ruben Amorim đang đối mặt với nhiều ca chấn thương. Dalot, Zirkzee và Lisandro Martinez đều không thể thi đấu. Tuy nhiên, De Ligt và Amad Diallo đã trở lại tập luyện và có thể góp mặt trong đội hình. ​

Phong độ và thống kê đáng chú ý

Bilbao toàn thắng 6 trận gần nhất tại Europa League trên sân nhà San Mames.

MU không thắng trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường trong 90 phút thi đấu chính thức. ​

Bruno Fernandes đã có 29 lần tham gia vào bàn thắng trong 31 trận đấu loại trực tiếp tại Europa League, một kỷ lục của giải đấu. ​

Dự đoán chiến thuật

Bilbao : Với lợi thế sân nhà và lối chơi pressing mạnh mẽ, HLV Valverde nhiều khả năng sẽ triển khai sơ đồ 4-2-3-1, tận dụng tốc độ và kỹ thuật của Nico Williams ở cánh trái để tạo đột biến.​

MU: HLV Ruben Amorim có thể sử dụng sơ đồ 3-4-2-1, với Bruno Fernandes và Garnacho hỗ trợ phía sau Hojlund. Sự chắc chắn của Casemiro ở tuyến giữa sẽ là chìa khóa để kiểm soát thế trận.​

Dự đoán kết quả

Trận đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và khó lường. Với phong độ sân nhà ấn tượng, Bilbao có thể giành chiến thắng sát nút.​

Dự đoán tỷ số: Bilbao 2-1 MU

Đội hình dự kiến

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Vivian, Alvarez, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I. Williams, Berenguer, N. Williams; Guruzeta.

MU: Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Fernandes, Garnacho; Hojlund.