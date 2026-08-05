Hợp tác “Tinh gọn tối đa - Bứt phá vươn xa”

Tháng 7/2025, Lexmark công bố chính thức gia nhập Xerox, gia tăng khả năng mở rộng và nhiều đổi mới hơn cho khách hàng trên toàn thế giới, trong đó có thị trường Việt Nam. Lexmark cũng tiếp tục hợp tác cùng Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld), công nhận Digiworld là đơn vị phân phối chính hãng đồng hành cùng Xerox và Lexmark, mang đến các giải pháp in ấn tối ưu cùng dịch vụ đám mây tiên tiến đến người dùng công nghệ.

Sự hợp tác này giúp các bên cung cấp danh mục sản phẩm in ấn toàn diện hơn, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Xerox giới thiệu dàn máy in màu laser A4 thế hệ mới dành cho doanh nghiệp

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt giải pháp in ấn Xerox tại thị trường Việt Nam, hãng công bố các dòng máy in màu và máy in màu đa năng đời mới gồm Xerox® C240/C245 và Xerox®C303a/C305ae. Danh mục sản phẩm được thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các mô hình làm việc linh hoạt, đáp ứng yêu cầu về khả năng triển khai nhanh, vận hành ổn định và tối ưu chi phí.

Ông Keith Leong - Giám đốc Kinh doanh khu vực Trung tâm Châu Á (Asia Pacific Central) Xerox Lexmark cho biết: "Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng cần những giải pháp công nghệ đơn giản, an toàn và dễ quản lý, Xerox® C240/C245 và Xerox® C303a/C305ae được phát triển nhằm mang đến sự cân bằng giữa hiệu suất, độ tin cậy và tính dễ sử dụng. Đây cũng là những sản phẩm đầu tiên ra mắt dưới thương hiệu Xerox sau khi Lexmark gia nhập Xerox, đánh dấu bước khởi đầu mới trong việc kết hợp thế mạnh của Xerox và Lexmark để mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng và các đối tác kênh phân phối trên toàn khu vực APC."

Giải pháp in ấn được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với tầm nhìn lớn

Được thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, dòng máy in và thiết bị đa năng (MFP) mới của Xerox mang đến:

Dễ dàng sử dụng: Giao diện trực quan, quy trình cài đặt đơn giản cùng sự hỗ trợ của ứng dụng Xerox® Easy Assist và Print & Scan Experience giúp người dùng dễ dàng cài đặt, quản lý, in và quét tài liệu mà không cần đến sự hỗ trợ của bộ phận IT.

Hiệu suất ổn định: C240/C245 đáp ứng nhu cầu in ấn hằng ngày của doanh nghiệp, trong khi C303a/C305ae được thiết kế để phục vụ khối lượng công việc cao hơn, đảm bảo hiệu suất ổn định và đáng tin cậy.

Bảo mật toàn diện: Thiết bị được tích hợp công nghệ bảo mật lượng tử (Post-Quantum Cryptography) nhằm bảo vệ dữ liệu và hệ thống mạng trước các rủi ro an ninh mạng.

Thiết kế tinh gọn: Kiểu dáng tối ưu diện tích, phù hợp với các văn phòng có không gian hạn chế hoặc môi trường làm việc chung.

Phát triển bền vững: Được vận hành tiết kiệm năng lượng và sử dụng hơn 50% nhựa tái chế trong cấu tạo sản phẩm, thể hiện cam kết của Xerox trong việc thúc đẩy đổi mới gắn liền với trách nhiệm môi trường.

Máy in màu đa năng A4 Xerox C305ae

Hướng tới mục tiêu “Thấu hiểu thị trường, tiên phong kiến tạo”

Với lợi thế danh mục sản phẩm đa dạng và kênh phân phối rộng khắp, Xerox Lexmark và Digiworld đánh dấu một chương mới trong hành trình phát triển bền vững tại Việt Nam, củng cố sự hợp tác chiến lược lâu dài trong lĩnh vực công nghệ - dịch vụ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh doanh bền vững.

Việc tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm máy in màu và máy in màu đa năng tại Việt Nam cho thấy sự đánh giá cao của Xerox đối với tiềm năng phát triển của thị trường, đồng thời đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược tăng trưởng của hãng tại khu vực Trung tâm Châu Á.

Digiworld là nhà phân phối chính hãng của Xerox Lexmark tại Việt Nam

(Nguồn: Digiworld)