Trong bài đăng trên blog ngày 19/6, Amazon Web Services (AWS) thông báo chính thức đưa vào hoạt động Local Zone tại Hà Nội. Động thái cho phép các tổ chức, doanh nghiệp lưu trữ và xử lý dữ liệu ngay trong nước, giảm thiểu nhu cầu tự đầu tư và vận hành hệ thống máy chủ vật lý. Hiện tại, AWS vận hành hơn 30 Local Zone tại 6 châu lục.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống cung cấp độ trễ ở mức mili giây một chữ số (dưới 10 ms), đáp ứng các ứng dụng cần tốc độ phản hồi tức thời như giao dịch tài chính, phát trực tuyến thời gian thực hay trò chơi trực tuyến.

Amazon Web Services thông báo mở đám mây Local Zone đầu tiên tại Hà Nội. Ảnh: AWS

Cơ sở này cũng cung cấp lớp lưu trữ Amazon S3 One Zone-IA và bản sao lưu cục bộ Amazon EBS Local Snapshots. Hạ tầng này hỗ trợ các ngành đặc thù như y tế, viễn thông trong việc xử lý hình ảnh y khoa hay dữ liệu thuê bao tại chỗ, từ đó đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý về lưu trữ dữ liệu nội địa.

Hiện tại, hạ tầng áp dụng mô hình thanh toán theo mức sử dụng thực tế và đang được một số ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ tài chính ứng dụng.

Đánh giá về dự án, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhận định: "Việc ra mắt Local Zone của AWS tại Việt Nam sẽ cung cấp nền tảng điện toán đám mây với độ trễ thấp, bảo mật và góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam về mặt công nghệ. Khoản đầu tư của AWS phản ánh niềm tin vào nền kinh tế số năng động của Việt Nam, khẳng định vị thế của Việt Nam như một trung tâm kỹ thuật số đang phát triển mạnh mẽ của Châu Á".

Dự án của AWS diễn ra chưa đầy một năm sau khi Bộ KH&CN đề nghị hãng công nghệ này đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Tại sự kiện hồi tháng 9/2025, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, khẳng định Việt Nam hội tụ đủ điều kiện về vị trí, hạ tầng và nhân lực để trở thành trung tâm dữ liệu của khu vực.

Nhằm mở đường cho các dòng vốn ngoại, cơ quan quản lý hiện áp dụng cơ chế "quản lý nhẹ" đối với lĩnh vực trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. Môi trường pháp lý cũng đang được hoàn thiện đồng bộ thông qua Luật Viễn thông 2023 và Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025.

Sự xuất hiện của các hạ tầng điện toán đám mây tạo bệ phóng cốt lõi để hiện thực hóa định hướng đột phá về công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57, hướng tới mục tiêu biến AI thành "hạ tầng trí tuệ" phục vụ phát triển kinh tế.

Các dự báo độc lập đều chỉ ra dư địa phát triển lớn của mảng hạ tầng số Việt Nam. Theo Credence Research, thị trường AI nội địa có thể đạt quy mô 1,52 tỷ USD vào năm 2030, đóng góp tới 130 tỷ USD cho nền kinh tế vào năm 2040.

Trong khi đó, báo cáo của Deloitte dự báo tổng giá trị thị trường AI trong nước chạm mốc 65 tỷ USD vào năm 2035. Đáng chú ý, Deloitte nhấn mạnh trọng tâm đầu tư đang dịch chuyển mạnh sang phân khúc cơ sở hạ tầng (ước tính khoảng 25 tỷ USD), yếu tố nền tảng quyết định năng lực sẵn sàng cạnh tranh của quốc gia trong kỷ nguyên số.