Theo truyền thông Trung Quốc, anh Vệ kết hôn với vợ cách đây 8 năm. Ngay trong năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, hai người đón con gái đầu lòng.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian chung sống, anh nhiều lần phát hiện vợ có những hành động bất thường, thường xuyên ra ngoài cùng người đàn ông lạ và có những đêm không về nhà, trang 163 đưa tin.

Gia đình từng nghi ngờ nhưng vì nghĩ “chuyện trong nhà không nên để lộ”, mọi chuyện dần bị bỏ qua. Đặc biệt, khi người vợ mang thai đôi vào năm ngoái, cả gia đình đều vui mừng và anh Vệ cũng không còn nghi ngờ.

Thế nhưng sau khi sinh con không lâu, người vợ tiếp tục bị phát hiện đi cùng người khác giới. Đúng lúc này, nhiều vụ việc đàn ông phát hiện con không cùng huyết thống sau xét nghiệm ADN xuất hiện trên mạng khiến anh Vệ bắt đầu lo lắng.

Anh âm thầm lấy mẫu làm xét nghiệm. Kết quả khiến anh suy sụp: con gái lớn 8 tuổi và cặp song sinh mới 9 tháng tuổi đều không có quan hệ huyết thống với anh.

“Tôi 31 tuổi, có 3 người con nhưng không có đứa nào là con ruột”, anh Vệ chia sẻ.

Nhiều cặp đôi ly hôn sau khi nhận về kết quả xét nghiệm ADN. Ảnh minh họa: Oriental Daily

Anh cho rằng vợ biết rõ sự thật nhưng vẫn để anh nuôi con trong nhiều năm. Người đàn ông này đã nộp đơn ly hôn và yêu cầu bồi thường chi phí nuôi dưỡng cùng tổn thất tinh thần.

Sau sự việc, người vợ đưa 2 con song sinh rời đi, còn con gái lớn vẫn ở cùng anh Vệ. Anh cho biết, sau 8 năm chăm sóc, anh và con gái lớn đã có tình cảm rất sâu sắc.

Hiện vụ việc đã được tòa án tiếp nhận. Tuy nhiên, người vợ không công nhận kết quả xét nghiệm do chồng cung cấp, cho rằng chỉ chấp nhận kết quả giám định tư pháp.

Vụ việc đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm với người chồng khi phải đối mặt với sự thật đau lòng sau nhiều năm chung sống.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, hành động của người vợ là không có đạo đức.