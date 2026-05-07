Theo chương trình “Tiểu Lỵ giúp đỡ” của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nam, anh Chung cho biết vợ chồng anh quen nhau trong một đám cưới, khi đó anh là phù rể còn cô là phù dâu.

Mối quan hệ tiến triển rất nhanh, và không lâu sau, người vợ thông báo đã mang thai vào tháng 5/2014. Hai người tổ chức đám cưới vào tháng 7 cùng năm, trang HK01 đưa tin

Những năm đầu hôn nhân, gia đình được cho là êm ấm. Năm 2015, con trai lớn chào đời; năm 2017, họ đón con gái thứ hai; đến năm 2022, con trai út ra đời. Trong mắt anh Chung, đó là một mái ấm trọn vẹn.

Người chồng sốc nặng khi bị vợ phản bội, hai con trai không phải là con ruột. Ảnh: HK01

Biến cố xảy ra khi anh tình cờ xem lại tin nhắn trong điện thoại của vợ. Anh phát hiện cô có mối liên hệ thân mật với một người đàn ông lạ, thậm chí thường xuyên gửi ảnh con trai út cho người này.

Trong các đoạn hội thoại còn xuất hiện những nội dung như “đón về” hay “đóng học phí”, khiến anh không khỏi nghi ngờ.

Từ linh cảm bất an, anh quyết định đưa các con đi giám định huyết thống. Khi biết chuyện, người vợ tỏ ra hoảng loạn, liên tục gọi hơn 100 cuộc điện thoại nhằm ngăn cản.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đã xác nhận nỗi lo của anh: ngoài cô con gái 9 tuổi, hai bé trai - con trai lớn 11 tuổi và con trai út 4 tuổi - đều không có quan hệ huyết thống với anh.

Hiện tại, sau khi sự việc bị phanh phui, người vợ đã rời khỏi nhà. Anh Chung cho biết sẽ tiến hành khởi kiện theo quy định pháp luật, yêu cầu hoàn trả số tiền cấp dưỡng mà anh đã bỏ ra trong nhiều năm để nuôi dưỡng hai đứa trẻ không phải con ruột.

Câu chuyện không chỉ là cú sốc cá nhân, mà còn đặt ra nhiều vấn đề pháp lý và đạo đức trong hôn nhân, khiến dư luận Trung Quốc đặc biệt quan tâm.