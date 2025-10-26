Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 17/11. Bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú phường Đông Ngạc, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2024, Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (nay thuộc phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia. Tại quán, Hùng gọi một lon bia và một bao thuốc lá. Khi thanh toán, nhân viên thông báo hết 55.000 đồng, nhưng Hùng nói không có tiền.

Thấy vậy, một khách (hiện chưa xác định nhân thân) tiến đến hỏi Hùng: “Vì sao mày uống bia mà không trả tiền?” và tát Hùng vài cái, đồng thời nhắc: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải trả tiền đàng hoàng”. Sau khi bị tát, Cao Văn Hùng rời khỏi quán.

Đến khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Hùng quay lại quán cà phê, đồ uống tại số 258 đường Phạm Văn Đồng và ngồi uống bia một mình.

Đối tượng Cao Văn Hùng.

Lúc này, ngoài một số nhân viên quán, còn có hai nhóm khách khác. Hùng gọi một chai bia và một bao thuốc lá. Sau khi uống vài ngụm, Hùng yêu cầu nhân viên chỉ ra người đã đánh mình trước đó, nhưng nhân viên quán trả lời không biết người đó là ai.

Tiếp đó, một người đàn ông tên C. tiến đến nhắc Hùng: “Chú đi về đi, đây là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự”. Đồng thời, anh Lê Văn Ngọc – khách của quán – gọi Hùng ra ngoài cửa để nói chuyện. Ông C. và một người khác tên D. đi theo. Tại đây, anh Ngọc đánh Hùng nhưng được can ngăn nên dừng lại. Sau đó, Ngọc, C. và D. quay lại quán, tiếp tục uống bia và hát.

Bực tức vì bị đánh, Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua xô nhựa 15 lít, sau đó vẫy taxi đến cây xăng mua xăng. Bị cáo quay lại, cầm xô xăng đi bộ đến trước cửa quán cà phê tại số 258 đường Phạm Văn Đồng.

Lúc này, trong quán có 2 nhân viên và 14 khách. Hùng đổ xăng trước cửa quán, lấy bật lửa trong túi quần và châm lửa vào xăng trên nền đường. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần Công nghệ Vinmax.

Ngọn lửa khiến Hùng bị bỏng mặt, cháy giày và quần. Bị cáo đi bộ về đường Hoàng Quốc Việt, vào nhà một người họ hàng và nói: “Tao vừa đốt quán karaoke, tao xin cái quần để đi đầu thú”. Sau khi mượn được quần, Hùng đi bộ đến trụ sở Bộ Công an tại số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội để đầu thú.

Vụ cháy khiến 11 người tử vong, 4 người khác bị thương; đồng thời hư hỏng 1 ô tô, 8 xe máy và nhiều tài sản khác. Cơ quan điều tra xác định 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện của Công ty Cổ phần Công nghệ Vinmax bị hư hỏng hoàn toàn, với tổng thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 10/1998, Hùng bị Tòa án phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử 6 năm tù về tội Cướp tài sản. Tháng 11/2005, bị cáo tiếp tục bị TAND huyện Từ Liêm (cũ) xử 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.