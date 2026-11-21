Bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển Văn hóa Việt Nam, ngành xiếc bắt buộc phải chuyển mình.

Sáng 21/11, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam (1961 - 2026), trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Dấu ấn 65 năm đào tạo cái nôi nghệ thuật xiếc cả nước

Trong khuôn khổ buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. Cũng tại sự kiện, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, Đại sứ Khamphao Ernthavanh đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho tập thể Nhà trường.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh trao tặng Huân chương Hữu nghị cho tập thể Nhà trường.

Ngoài ra, Ban Giám hiệu Nhà trường vinh dự nhận Huy chương Hữu nghị của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào. Nhiều cá nhân xuất sắc của trường cũng được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định, trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã khẳng định vững chắc vị thế là cơ sở đào tạo nghệ thuật xiếc nòng cốt của cả nước, cung cấp hơn 90% lực lượng diễn viên xiếc đang hoạt động trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông.

Thứ trưởng đánh giá cao những nỗ lực đổi mới của trường trong những năm gần đây với việc biên soạn 7 bộ giáo trình cấp Bộ, giành 20 giải thưởng nghệ thuật trong nước và quốc tế giai đoạn 2021 - 2024. Riêng năm 2026, học sinh của trường tiếp tục ghi dấu ấn với ngôi vị Quán quân cuộc thi Model Kid Vietnam và Giải Nhì Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc. Trước đó, trường cũng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2022 và Cờ thi đua của Bộ VHTTDL năm 2023.

Đổi mới toàn diện, gắn đào tạo với công nghiệp văn hóa

Nhấn mạnh bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển Văn hóa Việt Nam, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Nhà trường tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, trường cần tiếp tục đổi mới chương trình theo hướng hài hòa giữa kỹ thuật truyền thống và xu hướng quốc tế, chú trọng ngoại ngữ, y học thể thao, dinh dưỡng và tâm lý lứa tuổi cho học sinh. Bên cạnh đó, trường phải chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, nghệ sĩ kế cận tâm huyết; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa học liệu và hiện đại hóa cơ sở vật chất bảo đảm an toàn tập luyện; đồng thời tăng cường hợp tác với các nhà hát, doanh nghiệp du lịch, sự kiện và mở rộng giao lưu quốc tế, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

NSƯT Ngô Lê Thắng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, NSƯT Ngô Lê Thắng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam xúc động ôn lại chặng đường từ những lớp học đơn sơ năm 1961 đến những thành quả rực rỡ hôm nay. Ông khẳng định, phía sau mỗi tiết mục tỏa sáng trên sân khấu là quá trình khổ luyện của học sinh và sự truyền nghề thầm lặng, tận tụy của các thế hệ thầy cô giáo.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ kỷ niệm.

Hướng tới chặng đường mới, NSƯT Ngô Lê Thắng cho biết trường xác định nghệ thuật xiếc không chỉ dừng lại ở kỹ thuật biểu diễn thuần túy mà phải trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, đóng góp trực tiếp vào kinh tế sáng tạo và du lịch. Để hiện thực hóa mục tiêu này, trường tập trung vào hai mũi nhọn chiến lược là đào tạo thế hệ nghệ sĩ xiếc đa năng gắn với công nghệ sân khấu số hiện đại, đồng thời xây dựng môi trường đào tạo chuyên nghiệp, hội nhập để đưa thương hiệu xiếc Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới.

Nghệ sĩ biểu diễn trong lễ kỷ niệm

Ảnh: Trần Huấn; Video: T.Lê