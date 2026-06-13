Tối 12/6, vở diễn nghệ thuật xiếc - rối Mơ show công diễn tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ (TPHCM) - công trình với tổng mức đầu tư khoảng 1.395 tỷ đồng, quy mô gồm 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng diện tích hơn 31.600 m².

Mơ show do UBND TPHCM chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đầu tư, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện. Ê-kíp sáng tạo gồm tổng đạo diễn Dương Thảo, giám đốc sáng tạo Huy Nguyễn, đạo diễn xiếc Nguyễn Quốc Công và 2 đạo diễn rối Trí Đức - Thu Thủy.

NSND Thanh Thúy, NSND Tâm Chính, NSND Tống Toàn Thắng, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân có mặt theo dõi vở diễn.

Kéo dài 70 phút, vở diễn kể hành trình trưởng thành của một đứa trẻ, từ những rung động đầu tiên trước ánh sáng, màu sắc và sự sống cho đến khi nhận diện, thấu hiểu và gọi tên các cung bậc cảm xúc trong thế giới nội tâm của chính mình trên con đường trở thành nghệ sĩ. Qua hình tượng người nghệ sĩ, tác phẩm gửi gắm thông điệp về ước mơ và khát khao cống hiến cho nghệ thuật.

Câu chuyện được triển khai qua các cảnh diễn cảm xúc nối tiếp nhau: từ Mở màn, Ánh sáng, Màu sắc của những ngày đầu khám phá thế giới; Chạm đất, Đứng dậy của bước trưởng thành đến chuỗi cảm xúc Niềm vui, Cơn giận, Nỗi sợ, Yêu thương, Hòa nhịp rồi khép lại bằng Con đường ánh sáng, Vũ trụ của em và Gieo mầm mơ. Nghệ thuật múa rối đóng vai trò dẫn dắt mạch truyện, trong khi xiếc thể hiện khát vọng vượt qua giới hạn của con người.

Màn uốn dẻo trong cảnh diễn mở đầu, khi sự sống dần thành hình trên nền mapping rực rỡ.

Điểm nhấn của Mơ show là sự kết hợp giữa xiếc, rối, trình diễn thể thao, võ cổ truyền, nghệ thuật thị giác với các công nghệ sân khấu hiện đại: trình chiếu mapping, laser, hiệu ứng lửa, khói lạnh.

Đặc biệt, sàn nước của rạp Phú Thọ được khai thác triệt để trong cảnh diễn Hình và bóng với 3 phân đoạn liên hoàn gồm rối nước, bơi nghệ thuật và nhảy cầu - xiếc dưới nước, mang đến những khung cảnh lung linh hiếm thấy trên sân khấu trong nước. Phần âm nhạc đương đại được lấy cảm hứng từ các làn điệu dân ca Nam Bộ.

Vở diễn quy tụ lực lượng biểu diễn hùng hậu từ TPHCM và Hà Nội: các nghệ sĩ xiếc, múa rối của Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, nghệ sĩ Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Đội Thể dục cổ động Thành phố, nhóm Võ cổ truyền Thành phố, nhóm múa Mặt Trời cùng nghệ sĩ quốc tế Osama Halley với tiết mục quả cầu ma thuật.

Đêm công diễn đầu tiên khán phòng gần 2.000 chỗ được lấp kín, nhiều lần khán giả vỡ òa trước các màn nhào lộn trên cao, đi dây thăng bằng và đại cảnh hàng chục nghệ sĩ "bay" giữa không trung trong cảnh kết.

Nhân vật em bé - hình tượng trung tâm của vở diễn - xuất hiện qua ngôn ngữ múa rối.

Đại diện Trung tâm Nghệ thuật Thành phố cho biết, thông qua Mơ show, đội ngũ sáng tạo mong muốn gửi gắm khát vọng của những người làm nghệ thuật Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng trên hành trình sáng tạo và phát triển nghệ thuật đương đại mang đậm bản sắc văn hóa thành phố, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Sau suất công diễn ra mắt, Mơ show có 2 suất vé mời lúc 10h sáng 13 và 14/6, sau đó biểu diễn định kỳ vào 10h sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, dự kiến kéo dài đến hết tháng 9/2026.

Một số hình ảnh đẹp trong vở diễn:

Tiết mục thăng bằng trên cao thể hiện hành trình "đứng dậy" của nhân vật.

Đại cảnh "Cơn giận" với hiệu ứng lửa và võ cổ truyền.

Màn đi dây kết hợp chồng người giữa không gian laser.

Tiết mục đu dây đôi trong cảnh diễn "Yêu thương".

Cảnh diễn "Hình và bóng" khai thác sàn nước với rối nước, bơi nghệ thuật và vũ điệu trên không giữa màn mưa.

Đại cảnh "Vũ trụ của em" với hình ảnh phi hành gia bay lượn.

Khán phòng gần 2.000 chỗ trong đêm công diễn đầu tiên.

Các em nhỏ hào hứng với phần kết với bong bóng khói:

Ảnh: TTNTTP, video: HM