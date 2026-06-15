Năm 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới hai bên đường Ngô Quyền (trước thuộc xã Thạch Trung, nay là phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh).

Dự án có quy mô hơn 42ha, do Công ty CP Kosy làm chủ đầu tư, với số vốn hơn 700 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư.

Theo quy hoạch, dự án sẽ hình thành khu đô thị đồng bộ với hơn 1.000 lô đất ở, gồm các sản phẩm nhà liền kề, shophouse, khu thương mại dịch vụ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, góp phần mở rộng không gian đô thị phía Bắc TP Hà Tĩnh cũ.

Khu vực thực hiện dự án khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền.

Dự án được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ tháng 2/2022 đến 11/2022) gồm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và thủ tục thuê đất. Giai đoạn 2 (từ tháng 12/2022 đến tháng 1/2026) triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở liền kề, biệt thự, khu thương mại dịch vụ và các hạng mục khác theo quy hoạch được duyệt.

Theo địa phương, mục tiêu của dự án là xây dựng đồng bộ hệ thống nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ người dân; tạo quỹ đất ở đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở trên địa bàn và các khu vực lân cận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Phần lớn diện tích dự án là đất lúa nên địa phương phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng hơn 33ha sang đất phi nông nghiệp.

Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chấp thuận cho UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định chuyển mục đích sử dụng 33,06 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án.

Trong văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết việc giảm diện tích đất nông nghiệp, trong đó có đất trồng lúa, là “điều tất yếu khách quan” trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng tại địa phương.

Tuy nhiên, sau 6 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án vẫn đang chậm tiến độ. Ghi nhận thực tế tại khu vực quy hoạch cho thấy, phần lớn diện tích vẫn là đất trồng lúa.

Để nhà đầu tư có thể thực hiện dự án, Hà Tĩnh đề xuất chuyển 33ha diện tích trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Người dân địa phương cho hay, từ khi có thông tin quy hoạch dự án, nhiều hộ dân hạn chế đầu tư sản xuất do lo ngại đất sẽ bị thu hồi phục vụ dự án.

“Do nằm trong diện quy hoạch và chờ thu hồi đất nên nhiều hộ dân không còn đầu tư nhiều cho hoạt động sản xuất nông nghiệp như trước. Tuy nhiên, một số hộ vẫn chưa đồng thuận vì cho rằng mức bồi thường chưa phù hợp”, một người dân ở phường Trần Phú chia sẻ.

Trước tình hình dự án chậm tiến độ, tại văn bản gửi các sở, ngành liên quan, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Trần Phú, Công ty CP Kosy theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương nghiên cứu để triển khai thực hiện dự án Khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền theo đúng quy định.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện UBND phường Trần Phú cho biết các đơn vị liên quan đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Chờ giá đất mới

Liên quan đến hơn 33ha đất trồng lúa chưa được chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp, đại diện UBND phường Trần Phú cho hay do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất nên chưa thể thực hiện thu hồi đất. Vì vậy, chưa triển khai được việc chuyển mục đích sử dụng đất.

“Phường đã phối hợp kiểm đếm để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Về chủ trương, người dân cơ bản đồng thuận, tuy nhiên một số hộ vẫn còn băn khoăn khi so sánh mức bồi thường giữa các dự án”, đại diện UBND phường Trần Phú cho hay.

Trước đó, ngày 10/10/2025, UBND tỉnh Hà tĩnh ban hành ban hành quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án. Theo đó, tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Kosy phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Trần Phú để đẩy nhanh việc thực hiện công tác bồi thường, GPMB Dự án; kịp thời ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Trường hợp Kosy không thực hiện hoặc thực hiện chậm các công việc của mình dẫn đến dự án chậm tiến độ so với quy định, không thực hiện đúng cam kết, doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm.

Theo đại diện Công ty CP Kosy, việc bồi thường hiện phải chờ bảng giá đất mới của tỉnh có hiệu lực từ ngày 1/7. Doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 150 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, công ty phải chờ bảng giá đất ban hành ngày 1/7 tới đây, sau đó mới tiến hành đối thoại với người dân để triển khai phương án bồi thường.

Sở Tài chính thông tin, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2020 và lựa chọn nhà đầu tư từ tháng 4/2022, thời hạn hoàn thành là tháng 1/2026. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chưa được giao đất để triển khai xây dựng.