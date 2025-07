Cách chơi của Lotto 5/35 được thiết kế đơn giản nhưng vẫn đủ thú vị để người chơi có thể cá nhân hóa hành trình “săn” giải của mình. Cụ thể, mỗi vé dự thưởng gồm 5 số chính từ 01 đến 35 và 1 số đặc biệt từ 01 đến 12. Người chơi có thể tự chọn toàn bộ dãy số, chọn theo hình thức “bao số” gồm bao bộ số chính từ 04 - 15 số và bao bộ số đặc biệt từ 01 - 12 số. Ngoài ra, người chơi cũng có thể để hệ thống tự chọn những con số tham gia dự thưởng.

Lotto 5/35 chính thức ra mắt ngày 29/6, thu hút lượng lớn khách hàng quan tâm

Điểm khiến Lotto 5/35 khác biệt và dễ tiếp cận hơn các sản phẩm khác là cơ cấu giải thưởng được thiết kế hợp lý, phong phú với 7 hạng giải, mang đến cơ hội trúng thưởng ở nhiều mức độ khác nhau. Đáng chú ý, chỉ cần trùng 1 số đặc biệt, người chơi đã có thể nhận được giải Khuyến khích trị giá 10.000 đồng. Với những hạng giải khác như trùng 3 số chính, 4 số chính hay 5 số chính, phần thưởng sẽ tăng dần từ vài chục nghìn đến hàng chục triệu đồng. Trong trường hợp trúng đồng thời 5 số chính và 1 số đặc biệt, người chơi sẽ giành được giải Độc đắc tích lũy, khởi điểm từ 6 tỷ đồng.

Lotto 5/35 có cơ cấu giải thưởng phong phú

Đặc biệt, khi Độc đắc vượt 12 tỷ mà chưa có người trúng thì vào kỳ quay 21h của ngày kế tiếp, giải Độc đắc sẽ được chia cho các hạng giải từ giải Nhất đến giải Năm có người trúng thưởng. Cụ thể, giải Nhất sẽ nhận được 2/6 giá trị Độc đắc. Các hạng giải còn lại từ Giải Nhì đến Giải Năm sẽ nhận được 1/6 giá trị Độc đắc.

Một trong những điểm đặc biệt của xổ số Lotto 5/35 là tần suất mở thưởng lên đến hai lần mỗi ngày, vào lúc 13h và 21h, rút ngắn thời gian chờ đợi giữa các kỳ quay và nhân đôi cơ hội trúng thưởng chỉ trong vòng 24 giờ.

Sau 10 kỳ quay số mở thưởng đầu tiên, Lotto 5/35 đã có 4 người trúng giải Nhất với giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng/giải; 85 giải Nhì với trị giá 5 triệu đồng/giải; 864 người chơi trúng giải Ba, trị giá 500.000 đồng/giải; hơn 2.500 người trúng giải Tư, trị giá 100.000 đồng/giải, hơn 25.000 người trúng giải Năm, trị giá 30.000 đồng/giải, và gần 200.000 người trúng giải Khuyến khích, trị giá 10.000 đồng/giải.

Ngay sau khi Lotto 5/35 ra mắt, theo ghi nhận từ Vietlott, đã có nhiều người chơi may mắn nhận thưởng sau vài lần thử vận may. Anh Trí Dũng (TP.HCM) chia sẻ: “Gần đây nghe giới thiệu về Lotto 5/35, tôi mua thử thì bất ngờ trúng Giải Tư, nhận được 100.000 đồng may mắn!”

Chị Hoàng Lan (nhân viên văn phòng, TP.HCM) cho biết:“Điểm bán Vietlott ngay cạnh quán cà phê quen, thấy nhân viên giới thiệu sản phẩm mới nên tôi mua thử. Tôi chọn số theo ngày và tháng sinh, kết quả trúng đúng số đặc biệt và nhận được giải Khuyến khích 10.000 đồng. Dù không nhiều, nhưng cảm giác trúng thưởng rất thú vị, nên tôi dùng số tiền đó để tiếp tục mua vé, thử vận may với giải Độc đắc hơn 6 tỷ ở kỳ quay sau.”

TVC chính thức của Lotto 5/35

Xổ số tự chọn Lotto 5/35 được phát hành ở các điểm bán hàng trên toàn quốc và kênh điện thoại (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS). Người chơi là chủ thuê bao MobiFone, VinaPhone và Viettel có thể tải ứng dụng Vietlott SMS để cài đặt lên smartphone.

Mua vé tại các điểm bán hàng Vietlott trên toàn quốc: https://vietlott.vn/vi/choi/diem-ban-hang hoặc trên kênh phân phối qua điện thoại.

Phương Dung