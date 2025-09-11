Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trường (SN 1989, trú phường An Biên, Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (SN 1987, trú Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo điều tra ban đầu, trong năm 2023 - 2024, Trường từ Hải Phòng vào Đà Nẵng, đứng ra lập 2 công ty chuyên sản xuất, kinh doanh yến hũ chưng giả.

Để che giấu, Trường nhờ Châu và chị gái Châu đứng tên làm đại diện pháp luật. Tuy nhiên, mọi hoạt động đều do Trường trực tiếp quản lý, điều hành.

Rất nhiều hũ thủy tinh bên trong xưởng sản xuất yến chưng giả tại Đà Nẵng. Ảnh: T.A

Đầu năm 2024, đối tượng này lập xưởng sản xuất tại phường Điện Bàn Đông, trang bị máy móc và chỉ đạo Châu tạo ra “sợi yến” giả có hình dạng y hệt yến thật. Từ pha chế, chiết vào lọ, dán nhãn đến đóng gói đều do Trường và Châu trực tiếp thực hiện.

Khu sản xuất nước yến giả. Ảnh: A.T

Từ tháng 1/2024 đến giữa tháng 6/2025, các công ty này chỉ sản xuất một số ít lô yến thật, còn lại chủ yếu là yến giả. Đặc biệt, từ ngày 24/6/2025, Trường chỉ đạo ngừng hoàn toàn việc dùng yến thật, phân phối sản phẩm giả ra thị trường Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng… đánh lừa hàng ngàn người tiêu dùng.

Để đấu tranh, bóc gỡ đường dây sản xuất và buôn bán yến hũ chưng giả tinh vi này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phân công các tổ trinh sát theo dõi, nắm mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thông qua việc xác lập chuyên án để đấu tranh.

Lực lượng chức năng khám xét xưởng sản xuất yến chưng giả. Ảnh: T.A

Khám xét xưởng sản xuất của các đối tượng tại phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng), công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau.

Kết quả giám định trong 15 loại yến trên có 5 loại nước yến không hề có Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến), 10 loại còn lại hàm lượng Acid Sialic chỉ có 1% so với yêu cầu chất lượng thông thường.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.