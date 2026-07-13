Nguồn cơn, ca sĩ Phạm Khánh Hưng đăng video bình luận về các tiết mục lên sóng trong 2 tập đầu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với thái độ, ngôn từ được cho là không phù hợp.

Khi xem tiết mục Ừ thì của nhạc sĩ Mew Amazing, Phạm Khánh Hưng nhận xét: "Tóc vàng, violin, hình ảnh này quá quen với Gai Con rồi đúng không? BB Trần đã sử dụng thành công mà bây giờ bạn sử dụng lại. Người giỏi như em chắc cũng suy nghĩ rồi, đạo diễn cũng bàn với nhau rồi, chắc là cố tình chứ không như mọi người nghĩ là vô tình đâu".

Trước tiết mục Người ấy của Trịnh Thăng Bình, anh lại bông đùa: "Bây giờ Bình đã trở lại là người Việt Nam rồi ha. Hết Hàn Quốc rồi ha... " và kèm thêm một cụm từ khá nhạy cảm khác.

Ca sĩ Phạm Khánh Hưng trong video bình luận các tiết mục tại "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026". Ảnh: Chụp màn hình

Những bình luận khiến một bộ phận khán giả của Anh trai vượt ngàn chông gai, đặc biệt là fan Trịnh Thăng Bình và Mew Amazing bức xúc.

Trước làn sóng chỉ trích, trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Khánh Hưng ẩn tất cả video bình luận nói trên, đồng thời đăng video xin lỗi.

"Tôi xin lỗi những anh tài đã bị ảnh hưởng bởi video của mình. Xin lỗi fan của các anh tài. Tôi tôn trọng sự bảo vệ các anh của các bạn. Xin lỗi fan của tôi. Tôi đã khiến các bạn buồn. Xin lỗi các Gai Con vì những nội dung tiêu cực tràn ngập mạng xã hội khiến các bạn tụt cảm xúc, mất vui", anh nói trong video.

Phạm Khánh Hưng thừa nhận đã sai do mới tập tành làm video bình luận âm nhạc. Anh xem đây là kinh nghiệm đắt giá để bản thân làm tốt hơn ở các video sau.

Về các video bình luận bị ẩn, ca sĩ nói: "Thông thường, tôi sẽ ẩn các video đi để biên tập lại nhưng có lẽ không cần nữa. Các bạn đã xem và chửi rồi, biên tập lại cũng không còn ý nghĩa gì. Tôi sẽ xem bình luận của các bạn là bài học để các video bình luận sau tiết chế, hợp lý và đúng với tinh thần chương trình hơn".

"Người ấy" - Trịnh Thăng Bình (tiết mục solo tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai' 2026):

Mi Lê

Video: Yeah1