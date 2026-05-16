Theo nội dung clip, khách hàng là một người đàn ông đang bị bệnh, người nhà đã đề nghị ngân hàng chi trả tiền tiết kiệm nhưng nhân viên ngân hàng yêu cầu chủ tài khoản phải đến phòng giao dịch làm thủ tục rút tiền.

Clip này nhanh chóng được chia sẻ với nhiều ý kiến tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, đây là sự việc phát sinh từ việc trao đổi giữa hai bên, ngân hàng S. và khách hàng.

Theo đó, người đến giao dịch là một người anh của chủ tài khoản. Người này mang sổ tiết kiệm của chủ tài khoản đến yêu cầu rút tiền.

Phía ngân hàng từ chối cho người này rút tiền tiết kiệm vì không đúng đối tượng, thủ tục theo quy định. Sau đó, người đàn ông giải thích do người em vợ đang bị bệnh nên đi rút hộ.

Vì không rút được tiền, vị khách băn khoăn nếu ngân hàng không cho rút hộ, khách hàng qua đời thì sao?

Một vài ngày sau, khách hàng được đưa đến phòng giao dịch ngân hàng trên xe cứu thương, người nhà bức xúc. Lúc đó, nhân viên ngân hàng tá hỏa, nói sẵn sàng hỗ trợ theo xe cứu thương về nhà khách hàng để làm thủ tục và khách hàng đã hoàn tất thủ tục rút tiền.

Ngân hàng nói tuân thủ thủ tục, không làm khó khách hàng, nhưng vì hai bên không hiểu nhau nên câu chuyện đã xảy ra như vậy.

Nhận định về câu chuyện này, Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI, nguyên Phó tổng giám đốc một ngân hàng TMCP cho biết, khách hàng và ngân hàng có 4 phương án lựa chọn để có thể vẹn cả đôi đường.

Thứ nhất, người thân làm giấy ủy quyền công chứng (công chứng tại nhà).

Thứ hai, ngân hàng đến nhà khách hàng làm thủ tục chi trả tiền.

Thứ ba, ngân hàng đến nhà khách hàng ký giấy ủy quyền với sự chứng kiến trực tiếp của nhân viên ngân hàng.

Thứ tư, ngân hàng có thể cân nhắc xác minh từ xa qua cuộc gọi video để xác nhận chữ ký của khách hàng có đúng với chữ ký mẫu hay không.

“Trong vụ việc vừa qua, việc ngân hàng đề xuất cách thứ ba (đến nhà khách hàng ký giấy ủy quyền) là lựa chọn hợp lý. Nhưng rất tiếc người yêu cầu rút tiền lại không đồng ý nên dẫn đến sự việc đáng tiếc trên”, Luật sư Trương Thanh Đức nói với VietNamNet.