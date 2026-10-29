Khung titanium đen huyền bí, kỹ nghệ chế tác thủ công Anh Quốc và nền tảng bảo mật riêng tư tạo nên dấu ấn riêng của XOR Titanium X2 Ebony, mẫu điện thoại xa xỉ dành cho những chủ nhân đề cao sự kín đáo.

Titanium Grade 5 phủ PVD tạo diện mạo khác biệt

Sắc đen đặc trưng của điện thoại XOR Titanium X2 Ebony được tạo nên từ sự kết hợp giữa titanium Grade 5 và công nghệ phủ PVD, mang đến diện mạo trầm sâu, tinh tế. Lớp phủ góp phần bảo vệ bề mặt trước những tác động trong quá trình sử dụng.

Bên dưới lớp hoàn thiện là titanium Grade 5 với ưu điểm về độ bền, trọng lượng và khả năng chống ăn mòn. Sự kết hợp giữa vật liệu và kỹ thuật xử lý bề mặt tạo nên phong cách đặc trưng của Ebony: mạnh mẽ, nam tính nhưng vẫn giữ tinh thần xa xỉ tiết chế.

Bên dưới lớp hoàn thiện ấy, Titanium Grade 5 mang đến sự cân bằng giữa độ cứng, trọng lượng và khả năng chống ăn mòn, tạo nên nền tảng bền bỉ cho thiết bị. Tất cả hòa quyện tạo nên diện mạo đặc trưng của Ebony: mạnh mẽ, nam tính nhưng vẫn giữ được sự kín đáo và tinh thần xa xỉ tiết chế của một sản phẩm chế tác tại Anh.

Dòng Ebony tiếp tục ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của XOR Titanium X2 với những đường cong công thái học và bàn phím vật lý tạo cảm giác chắc chắn khi sử dụng. Mỗi thiết bị đều được hoàn thiện thủ công tại Anh Quốc qua bàn tay dày dạn kinh nghiệm của của nghệ nhân lành nghề, nơi kỹ nghệ chế tác không nằm ở những chi tiết phô diễn mà thể hiện qua độ chính xác của bề mặt, điểm tiếp giáp vật liệu và cảm giác sử dụng.

Khả năng kết hợp cùng các màu da như nâu Cocoa, hồng Rose, đỏ Cherry hay xanh dương Marine tiếp tục mở rộng dấu ấn cá nhân cho từng thiết bị. Mỗi lựa chọn tạo nên một sắc thái khác nhau - từ điềm tĩnh, ấm áp đến cá tính – nhưng vẫn được cân bằng bởi nền titanium đen trầm đặc trưng của Ebony. Đây là cách XOR tạo không gian để từng chủ nhân thể hiện dấu ấn cá nhân mà không phá vỡ tinh thần nguyên bản của sản phẩm.

Bảo mật - giá trị cốt lõi nằm phía sau vẻ bề ngoài sang trọng

Nếu sắc đen tạo nên ấn tượng đầu tiên, khả năng bảo mật lại là một trong những giá trị quan trọng mang đến sự khác biệt của điện thoại xa xỉ XOR. Thương hiệu được phát triển xoay quanh nhu cầu giao tiếp riêng tư, tập trung vào những chức năng liên lạc thiết yếu thay vì mở rộng thành một hệ sinh thái ứng dụng đại trà. Cách tiếp cận này tạo nên một môi trường liên lạc có mức độ kiểm soát cao hơn khi tối ưu điểm tiếp xúc với các nền tảng bên thứ ba.

XOR Titanium X2 Ebony vận hành trên hệ điều hành riêng XOR OS, kết hợp nền tảng XOR-Shield với nhiều lớp bảo vệ. Các tính năng được giới thiệu gồm tường lửa SIM, bộ lọc tin nhắn và khả năng nhận diện trạm BTS giả, hỗ trợ giảm thiểu một số rủi ro liên quan đến cuộc gọi và thông tin cá nhân.

Với những khách hàng thường xuyên trao đổi thông tin quan trọng trong công việc và cuộc sống, sự an tâm trong liên lạc là yếu tố thiết yếu của trải nghiệm sở hữu. Tại XOR, bảo mật được xem là giá trị cốt lõi, âm thầm hiện diện trong từng kết nối, tạo nên dấu ấn riêng của thương hiệu mà không cần phô bày.

Sở hữu XOR Titanium X2 Ebony với đặc quyền ưu đãi cuối năm

XOR Titanium X2 Ebony hội tụ những giá trị đặc trưng của thương hiệu: Titanium Grade 5, kỹ nghệ thủ công Anh Quốc, khả năng cá nhân hóa qua chất liệu da và một nền tảng liên lạc đề cao sự riêng tư. Đây là phiên bản dành cho những người tìm kiếm một chiếc điện thoại xa xỉ không cần thu hút ánh nhìn ngay lập tức, nhưng đủ khác biệt để được cảm nhận rõ khi cầm trên tay và sử dụng mỗi ngày.

Nhân dịp cuối năm 2026, XOR Việt Nam dành đặc quyền lên đến 40 triệu đồng cho khách hàng lựa chọn XOR Titanium X2 Ebony.

Chương trình được áp dụng từ nay đến khi có thông báo mới tại hệ thống Boutique và Showroom của XOR Việt Nam. Khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm tại XOR Boutique tại địa chỉ 17 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội, hoặc liên hệ hotline 0944 756 756 để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và chương trình ưu đãi.

Thanh Loan