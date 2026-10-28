Galaxy S27 Ultra được đồn đoán sẽ từ bỏ chip Snapdragon thay bằng Exynos. Liệu chip “cây nhà lá vườn” có cải thiện hiệu năng và hạn chế nguy cơ tăng giá flagship hàng đầu của Samsung?

Trong nhiều năm, phần lớn người dùng Samsung vẫn ưu tiên những phiên bản Galaxy cao cấp sử dụng chip Qualcomm Snapdragon.

Tuy nhiên, khả năng Galaxy S27 Ultra được trang bị bộ xử lý này đang ngày càng trở nên ít chắc chắn hơn.

Theo những thông tin rò rỉ gần đây, Exynos 2700 có thể xuất hiện không chỉ trên Galaxy S27 tiêu chuẩn, Galaxy S27+ và phiên bản Galaxy S27 Pro tiềm năng, mà còn trên cả mẫu Ultra cao cấp nhất.

Khả năng Galaxy S27 Ultra được trang bị chip Qualcomm Snapdragon ngày càng trở nên ít chắc chắn hơn. Ảnh: PhoneArena

Exynos 2700 được cho là vượt Snapdragon trong thử nghiệm hiệu năng

Theo báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc, Samsung đã tiến hành thử nghiệm bộ xử lý cao cấp thế hệ tiếp theo của mình, Exynos 2700, để so sánh với Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro của Qualcomm.

Trang EBN Korea cho biết Samsung Electronics đã thực hiện các bài kiểm tra nội bộ, sử dụng Xiaomi 18 Pro Max được trang bị bộ xử lý mới nhất của Qualcomm làm đối thủ so sánh.

Kết quả được tiết lộ khá bất ngờ khi chip Exynos của Samsung được cho là đạt thành tích cao hơn. Cụ thể, Exynos 2700 ghi nhận khoảng 13.000 điểm trong bài kiểm tra hiệu năng CPU đa nhân của Geekbench 6.5, trong khi Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro đạt khoảng 11.000 điểm.

Nếu những con số này chính xác, chip Exynos mới có lợi thế khoảng 18% so với đối thủ. Trong bài kiểm tra hiệu năng đa nhân trên Geekbench 7.0, Exynos 2700 cũng được cho là đạt điểm số cao hơn khoảng 15%.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những kết quả trên hiện chưa có bằng chứng độc lập đủ chắc chắn để xác nhận.

Điểm số trong các bài kiểm tra tổng hợp cũng không thể phản ánh toàn bộ trải nghiệm sử dụng thực tế.

Dẫu vậy, nếu Exynos 2700 thực sự đạt được mức hiệu năng như thông tin rò rỉ, đây sẽ là bước tiến đáng kể đối với Samsung.

Sức mạnh CPU đa nhân cao hơn có thể giúp thiết bị xử lý tốt những tác vụ đòi hỏi nhiều tài nguyên, chẳng hạn như chạy nhiều ứng dụng cùng lúc, chỉnh sửa nội dung và thực hiện các công việc phức tạp trên điện thoại.

Dĩ nhiên, hiệu năng thực tế còn phụ thuộc vào khả năng tối ưu phần mềm, mức tiêu thụ điện năng và hệ thống tản nhiệt.

Những yếu tố này sẽ quyết định liệu Exynos 2700 có thể duy trì lợi thế khi hoạt động trong thời gian dài hay không.

Vì sao chip Exynos vẫn khiến người dùng Samsung lo ngại?

Trong nhiều năm, Samsung liên tục nỗ lực cải thiện dòng chip Exynos nhằm chứng minh rằng bộ xử lý do chính hãng phát triển có thể cạnh tranh với những sản phẩm cao cấp nhất của Qualcomm.

Tuy nhiên, các thế hệ Exynos trước đây từng gặp nhiều vấn đề khiến người dùng thất vọng. Tình trạng quá nhiệt, khả năng tối ưu chưa tốt dẫn đến thời lượng pin kém và hiện tượng giảm hiệu năng khi tải nặng kéo dài đã ảnh hưởng đáng kể đến danh tiếng của dòng chip này.

Những hạn chế đó khiến một bộ phận người dùng hình thành tâm lý ưu tiên Snapdragon, ngay cả khi hai phiên bản điện thoại có cấu hình tổng thể tương tự nhau.

Đối với một sản phẩm cao cấp như Galaxy S27 Ultra, vốn có giá bán thuộc nhóm đắt nhất thị trường Android, người mua càng có lý do để đòi hỏi hiệu năng ổn định và thời lượng pin tốt nhất.

Dù vậy, tình hình có thể đang thay đổi. Với Exynos 2600, Samsung được cho là đã thu hẹp đáng kể khoảng cách hiệu năng giữa chip tự phát triển và bộ xử lý của Qualcomm.

Điều này cho thấy hãng đang dần cải thiện năng lực thiết kế chip, thay vì chỉ dựa vào những lợi thế sẵn có từ đối tác bên ngoài.

Nếu tiếp tục duy trì tốc độ cải tiến, Samsung có thể tìm ra công thức phù hợp để đưa Exynos trở lại cuộc cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.

Khi đó, việc Galaxy S27 Ultra sử dụng chip do chính Samsung phát triển sẽ không còn là một sự đánh đổi quá lớn như nhiều người lo ngại.

Điều quan trọng không phải tên gọi Snapdragon hay Exynos, mà là chiếc điện thoại có hoạt động nhanh, ổn định, ít nóng và tiết kiệm pin hay không.

Galaxy S27 Ultra dùng Exynos 2700 có thể tránh tăng giá?

Ngoài hiệu năng, chi phí sản xuất cũng là một lý do khiến Samsung có thể cân nhắc sử dụng Exynos 2700 trên Galaxy S27 Ultra.

Theo những tin đồn hiện nay, bộ xử lý cao cấp mới của Qualcomm có thể khiến các nhà sản xuất phải trả hơn 300 USD cho mỗi chip.

Nếu mức giá này trở thành hiện thực, chi phí linh kiện của những mẫu flagship sử dụng Snapdragon sẽ chịu thêm áp lực đáng kể.

Trong bối cảnh giá bộ nhớ và nhiều linh kiện điện tử khác có xu hướng tăng, chi phí bộ xử lý đắt đỏ có thể buộc các hãng phải điều chỉnh giá bán điện thoại để bảo vệ biên lợi nhuận.

Với Samsung, sử dụng chip Exynos do chính mình phát triển có thể giúp hãng chủ động hơn trong việc kiểm soát chi phí.

Nếu triển khai phương án này tại một số thị trường, Samsung có cơ hội giảm sự phụ thuộc vào chip Qualcomm và hạn chế tác động từ việc giá linh kiện tăng cao.

Tuy nhiên, lợi thế về chi phí không đồng nghĩa giá bán lẻ chắc chắn sẽ giảm. Giá thành cuối cùng còn phụ thuộc vào chi phí nghiên cứu và phát triển, tỷ lệ chip đạt chuẩn, sản lượng sản xuất, chi phí bộ nhớ, màn hình và nhiều yếu tố khác.

Dẫu vậy, nếu Exynos 2700 vừa đáp ứng được yêu cầu hiệu năng vừa giúp giảm chi phí, Samsung sẽ có thêm dư địa để duy trì giá bán Galaxy S27 Ultra ở mức hợp lý hơn.

Đây là yếu tố đặc biệt đáng chú ý đối với người dùng đang cân nhắc nâng cấp điện thoại trong bối cảnh các mẫu flagship ngày càng đắt đỏ.

(Theo PhoneArena, Mashable)