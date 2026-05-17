Theo ghi nhận thực tế, nhiều chi tiết trang trí bên ngoài nhà hát đã bị rơi vỡ, hư hỏng nặng. Tại khu vực sảnh chính, nền đá xuất hiện tình trạng sụt lún, tạo thành những vết nứt lớn kéo dài, gây nguy hiểm cho người đi bộ. Không ít mảng tường bị bong tróc, loang lổ, để lộ cả phần sắt thép bên trong. Ở khu vực sảnh trước, nhiều vết nứt sâu chạy dọc chân tường, tạo khoảng hở lớn, khiến tổng thể công trình trở nên nhếch nhác và mất mỹ quan.

Nhiều hạng mục tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 6 năm đưa vào sử dụng.

NSƯT Lương Trung Kiên - Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh cho biết, ngày 22/4/2026, đơn vị đã có tờ trình báo cáo về tình trạng xuống cấp của công trình.

Theo ông Kiên, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh được Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh xây dựng, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2020. Đây được xem là công trình văn hóa mang tính biểu tượng của tỉnh, sở hữu kiến trúc độc đáo, tạo không gian diễn xướng đặc sắc dành cho những người yêu dân ca quan họ, đồng thời là điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Các tấm trang trí bên ngoài nhà hát rơi vỡ, ảnh hưởng mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trong nhiều năm qua, nhà hát đã phát huy hiệu quả công năng thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn, các chương trình trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên cũng như trở thành điểm dừng chân trong nhiều tour, tuyến du lịch của tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhà hát liên tục nhận được phản ánh của người dân và du khách về tình trạng xuống cấp của công trình. Đặc biệt, ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 Yagi xảy ra vào tháng 9/2024 đã khiến một số hạng mục bị hư hỏng nghiêm trọng hơn.

Qua khảo sát của cơ quan chức năng, nhiều dấu hiệu xuống cấp đã được ghi nhận như: sảnh trước bị lún nền; tường lan can lối lên sảnh bị nứt; nhiều vị trí tường và chân tường phía ngoài bị bong rộp lớp vữa trát; hệ thống tấm trang trí CNC ở cả bốn mặt nhà hát bị gãy hỏng…

“Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, sử dụng cũng như đảm bảo tính thẩm mỹ, phục vụ nhu cầu tham quan du lịch của người dân và du khách, chúng tôi mong lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh quan tâm bố trí nguồn vốn để sửa chữa công trình khang trang hơn. Từ đó, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều chương trình nhằm phát huy giá trị và bảo tồn di sản dân ca quan họ”, NSƯT Lương Trung Kiên chia sẻ.

Cột trụ tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh bong tróc để lộ lớp vật liệu bên trong.

Không chỉ người trong ngành văn hóa lo lắng, nhiều du khách khi đến tham quan cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước tình trạng xuống cấp của công trình. Chị Nguyễn Vân Anh cho biết, đây là lần đầu tiên chị cùng bạn bè tới thăm đền Giếng và tham quan nhà hát quan họ. Tuy nhiên, hình ảnh công trình xuống cấp khiến chị không khỏi thất vọng.

“Đây là lần đầu tiên tôi tới đền Giếng và tham quan nhà hát quan họ cùng bạn bè. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cơ sở vật chất xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng đã lâu nhưng chưa được sửa chữa. Một công trình mang tính biểu tượng như thế này mà để nứt vỡ thật sự rất phí phạm”, chị Vân Anh nói.

Cùng chung nỗi trăn trở, ông Nguyễn Văn Trọng, Tổ trưởng tổ dân phố Viêm Xá, cho biết tình trạng xuống cấp của nhà hát đã kéo dài trong nhiều năm nhưng chưa được khắc phục.

“Nhà hát quan họ xuống cấp đã lâu nhưng không được sửa chữa nên nhìn rất mất mỹ quan. Mỗi ngày có rất nhiều đoàn khách đến tham quan đền Giếng, Thủy tổ Vua Bà rồi ghé qua đây định chụp ảnh kỷ niệm nhưng khi thấy cảnh tượng này họ đều ngán ngẩm quay đi. Điều đó khiến nhà hát không thu hút được nhiều người dân và du khách dù nơi đây nằm ở vị trí du lịch đắc địa, đặc biệt vào dịp đầu năm”, ông Trọng chia sẻ.

Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh từng là điểm đến văn hóa, du lịch nổi bật của tỉnh Bắc Ninh.

Khu vực sảnh chính xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt vỡ nền đá khiến người dân và du khách lo ngại.

Người dân mong muốn tỉnh Bắc Ninh sớm đầu tư sửa chữa, khôi phục diện mạo nhà hát.

Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh nằm tại tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2016 trên diện tích gần 19.400m² và hoàn thành vào năm 2020. Dự án do Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 241 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Dù đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng việc nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng đang khiến dư luận không khỏi xót xa và đặt ra yêu cầu cần sớm có phương án sửa chữa, bảo tồn công trình văn hóa mang đậm bản sắc quan họ Bắc Ninh.