Sáng 5/11, Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin dự án 115 năm nhà hát kể chuyện - Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ. Đây là dự án nghệ thuật đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày khánh thành Nhà hát Lớn Hà Nội, cũng là sự kiện ghi dấu ấn đậm nét trước khi nhà hát tạm buông rèm để sửa chữa.

Ê-kíp tham gia sản xuất chương trình.

Theo ông Trần Anh Hùng - Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội, lần đầu tiên trong lịch sử, nhà hát tạm khép lại cánh cửa biểu diễn thường nhật để trở thành sân khấu của chính mình. Toàn bộ không gian, từ sảnh đón, cầu thang, khán phòng đến mái vòm, được đánh thức bằng ánh sáng, hình ảnh và âm thanh, tái hiện hành trình hơn 1 thế kỷ của di sản kiến trúc này.

Ông Hùng khẳng định, chương trình ứng dụng công nghệ trình diễn tiên tiến như 3D mapping, hologram, AR và storytelling đa lớp, mang đến trải nghiệm nhập vai, nơi khán giả có thể tương tác, cảm nhận lịch sử bằng ngôn ngữ công nghệ.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá đây là dự án rất "đúng đắn và kịp thời của ê-kíp".

"Chúng ta sẽ biến sự tò mò của những người chưa từng tới Nhà hát Lớn Hà Nội bằng trải nghiệm nghệ thuật kết hợp với văn hóa. Được trải nghiệm văn hóa như thế thực sự hấp dẫn và tôi cùng gia đình chắc chắn sẽ là khán giả đầu tiên trải nghiệm dự án này", NSND Xuân Bắc chia sẻ.

Dự án 115 năm nhà hát kể chuyện - Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ gồm 4 chương: Đêm khai màn 1911, Hà Nội trong lòng nhà hát, 115 năm sân khấu Hà Nội và Trái tim nghệ thuật, kể lại hành trình nhà hát từ quá khứ đến tương lai, khép lại bằng bản hòa tấu ánh sáng rực rỡ tôn vinh tinh thần sáng tạo của Thủ đô.

Chương trình diễn ra từ ngày 22/11 đến 31/12/2025, dưới sự chỉ đạo của Lê Ngọc Quý - đạo diễn sáng tạo của những sân khấu "lần đầu tiên".