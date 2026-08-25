Xu hướng này kéo theo nhu cầu về một mẫu xe vừa thuận tiện trong phố, vừa đủ không gian, thoải mái và linh hoạt cho những hành trình xa. Đáp ứng nhu cầu đó, Jaecoo J5 Premium được phát triển theo hướng linh hoạt từ di chuyển trong đô thị đến những chuyến đi khám phá, phù hợp với người trẻ và gia đình hiện đại.

Cân bằng giữa khả năng vận hành và sử dụng hàng ngày

Jaecoo J5 Premium sở hữu kích thước 4.380 x 1.860 x 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm và khoảng sáng gầm 176 mm. Thiết kế vuông vức tạo nên diện mạo khỏe khoắn đặc trưng của SUV, trong khi kích thước tổng thể vẫn phù hợp với việc di chuyển thường xuyên trong thành phố.

Jaecoo J5 Premium sử dụng động cơ tăng áp 1.5L Turbo kết hợp hộp số vô cấp CVT, sản sinh công suất 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như những hành trình đường dài.

Bên cạnh đó, J5 Premium được trang bị kính cách âm hai lớp, góp phần hạn chế tiếng ồn từ môi trường bên ngoài và tạo không gian cabin dễ chịu hơn khi di chuyển. Các trang bị kết nối như Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết hợp hệ thống giải trí, đáp ứng những nhu cầu thường xuyên trên xe. Các công nghệ an toàn như ABS, EBD, ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và hệ thống giám sát áp suất lốp cũng góp phần hỗ trợ người lái trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Không gian rộng rãi cho những chuyến đi cùng gia đình

Với chiều rộng 1.860 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm cùng thiết kế thân xe vuông vức, Jaecoo J5 Premium hướng tới tối ưu không gian cho cả người ngồi và hành lý. Cách bố trí cabin theo hướng hiện đại, thực dụng giúp chiếc xe thích nghi với nhiều tình huống, từ di chuyển trong thành phố đến khi cả gia đình chuẩn bị cho một chuyến đi xa.

Không gian sử dụng linh hoạt cũng phù hợp với tinh thần “Enjoy Each Moment Outdoors - Tận hưởng từng khoảnh khắc thiên nhiên” của dòng J5.

Mức giá từ 499 triệu đồng và đặc quyền ưu đãi kết thúc vào cuối tháng 8

Bên cạnh khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, mức giá cũng giúp Jaecoo J5 Premium trở thành lựa chọn đáng chú ý với những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc SUV đầu tiên.

Jaecoo J5 Premium được Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố giá niêm yết 599 triệu đồng. Từ nay đến hết 31/8/2026, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai phương án ưu đãi tùy theo nhu cầu.

Với phương án thứ nhất, J5 Premium có giá sau ưu đãi 569 triệu đồng, đồng thời khách hàng được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu với tỷ lệ vay tối đa 80% giá trị xe và 1 năm bảo hiểm vật chất.

Với phương án thứ hai, khách hàng có thể lựa chọn quyền lợi tương đương 7 năm miễn phí đổ xăng. Sau khi quy đổi giá trị ưu đãi, J5 Premium có mức giá đặc biệt 499 triệu đồng.

Hai phương án mang đến sự linh hoạt cho người mua: lựa chọn hỗ trợ tài chính để giảm áp lực trong giai đoạn đầu sở hữu xe hoặc tối ưu trực tiếp chi phí sử dụng trong thời gian dài. Đặc biệt, mức giá quy đổi 499 triệu đồng đặt J5 Premium vào một khoảng ngân sách dễ tiếp cận hơn, trong khi người dùng vẫn nhận được một mẫu SUV động cơ 1.5 Turbo, treo sau đa liên kết cùng nhiều trang bị phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế.

Bảo hành dài hạn, thêm sự an tâm trong quá trình sở hữu

Đi cùng chính sách bán hàng hấp dẫn, Jaecoo J5 Premium được áp dụng chế độ bảo hành dài hạn của Omoda & Jaecoo Việt Nam với bảo hành xe 10 năm hoặc 1 triệu km và bảo hành động cơ xăng 10 năm hoặc 1 triệu km. Xe được phân phối thông qua mạng lưới hơn 40 nhà phân phối chính hãng của Omoda & Jaecoo Việt Nam trên toàn quốc, tạo thuận lợi cho khách hàng từ quá trình tìm hiểu, lái thử đến bảo dưỡng và sử dụng dịch vụ hậu mãi.

Bên cạnh J5 Premium sử dụng động cơ xăng, dòng J5 tại Việt Nam còn có các lựa chọn điện hóa gồm J5 SHS-H ứng dụng công nghệ Super Hybrid System và J5 EV Flagship. Việc cung cấp ba hệ truyền động trên cùng dòng sản phẩm giúp khách hàng lựa chọn công nghệ phù hợp với nhu cầu và thói quen di chuyển của mình.

Động cơ xăng quen thuộc, không gian rộng rãi cùng hệ thống treo sau đa liên kết giúp J5 Premium trở thành một lựa chọn thực tế với mức giá từ 499 triệu đồng. Xe vừa thuận tiện để sử dụng mỗi ngày, vừa đủ linh hoạt để bạn “rời phố” mỗi cuối tuần. “Tận hưởng mọi khoảnh khắc thiên nhiên” không nhất thiết phải bắt đầu bằng một hành trình thật xa, đôi khi chỉ là một sáng cuối tuần, khi cả gia đình lên xe và dành thời gian bên nhau ở một nơi gần thiên nhiên hơn.

(Nguồn: Omoda & Jaecoo Việt Nam)