Theo thống kê vừa được Cục Hải quan công bố, trong tháng 7/2026, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 27.686 ô tô nguyên chiếc các loại với giá trị kim ngạch 597,25 triệu USD. Số lượng xe nhập khẩu này tăng 8,1% so với tháng trước, trong khi kim ngạch tăng 3,1%.

Đáng chú ý, so với tháng 7/2025 (18.836 chiếc), lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 7 vừa qua tăng tới 47,6% và tăng 40,8% về giá trị. Tuy nhiên, giá trị bình quân mỗi xe nhập khẩu trong tháng 7 chỉ đạt 21.572 USD (khoảng 563 triệu đồng), giảm 4,61% so với tháng 6 và thấp hơn 4,59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, cả nước đã nhập khẩu 148.696 ô tô nguyên chiếc, với tổng trị giá 3,46 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xe nhập khẩu tăng 22,4%, trong khi kim ngạch tăng tới 30,3%. Giá trị nhập khẩu bình quân trong 7 tháng đạt 23.241 USD/xe (khoảng 607 triệu đồng), tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nguồn gốc nhập khẩu, khu vực Đông Nam Á (ASEAN) tiếp tục là nguồn cung ô tô nguyên chiếc lớn nhất cho thị trường Việt Nam.

Lũy kế 7 tháng, Việt Nam nhập khẩu 101.936 ô tô nguyên chiếc từ các quốc gia ASEAN, trị giá 1,71 tỷ USD, tăng 16,8% về lượng và 16,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Ô tô nhập khẩu từ Indonesia vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam. Ảnh: MMV

Trong các thị trường ASEAN, Indonesia tiếp tục là nguồn cung lớn nhất cho thị trường ô tô Việt Nam. Tháng 7, Việt Nam nhập khẩu 12.137 xe từ quốc gia này, tăng 4,6% so với tháng trước và tăng tới 96,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 7 tháng, lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia đạt 61.855 xe, trị giá 876,3 triệu USD, tăng 36,6% về lượng và 35,88% về trị giá. Xe từ Indonesia chiếm 41,6% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam.

Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan trong tháng 7 đạt 9.094 chiếc, tăng 26,5% so với tháng trước và tăng 36,57% so với tháng 7/2025. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập 40.081 xe từ Thái Lan, trị giá 836,23 triệu USD, giảm 4,54% về lượng nhưng vẫn tăng 1,77% về trị giá so với cùng kỳ.

Xe nhập khẩu từ Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng cả về lượng và giá trị. Ảnh: OJV

Trong tháng 7, Việt Nam nhập khẩu 5.091 xe từ Trung Quốc, trị giá 168,2 triệu USD. So với tháng 6, lượng xe giảm 10,7% và trị giá giảm 21,2%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe vẫn tăng 16,6%, trong khi kim ngạch tăng 21,7%.

Tính chung 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 39.697 ô tô từ Trung Quốc, trị giá 1,41 tỷ USD, tăng 45,81% về lượng và tăng tới 60,25% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Như vậy, Trung Quốc là quốc gia xếp thứ 3 về lượng nhưng xếp thứ 1 về giá trị kim ngạch khi xuất khẩu xe vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm vừa qua.