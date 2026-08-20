Theo thống kê vừa được Cục Hải quan công bố, trong tháng 7/2026, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 27.686 ô tô nguyên chiếc các loại với giá trị kim ngạch 597,25 triệu USD. Số lượng xe nhập khẩu này tăng 8,1% so với tháng trước, trong khi kim ngạch tăng 3,1%.
Đáng chú ý, so với tháng 7/2025 (18.836 chiếc), lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 7 vừa qua tăng tới 47,6% và tăng 40,8% về giá trị. Tuy nhiên, giá trị bình quân mỗi xe nhập khẩu trong tháng 7 chỉ đạt 21.572 USD (khoảng 563 triệu đồng), giảm 4,61% so với tháng 6 và thấp hơn 4,59% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, cả nước đã nhập khẩu 148.696 ô tô nguyên chiếc, với tổng trị giá 3,46 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xe nhập khẩu tăng 22,4%, trong khi kim ngạch tăng tới 30,3%. Giá trị nhập khẩu bình quân trong 7 tháng đạt 23.241 USD/xe (khoảng 607 triệu đồng), tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước.
Về cơ cấu nguồn gốc nhập khẩu, khu vực Đông Nam Á (ASEAN) tiếp tục là nguồn cung ô tô nguyên chiếc lớn nhất cho thị trường Việt Nam.
Lũy kế 7 tháng, Việt Nam nhập khẩu 101.936 ô tô nguyên chiếc từ các quốc gia ASEAN, trị giá 1,71 tỷ USD, tăng 16,8% về lượng và 16,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong các thị trường ASEAN, Indonesia tiếp tục là nguồn cung lớn nhất cho thị trường ô tô Việt Nam. Tháng 7, Việt Nam nhập khẩu 12.137 xe từ quốc gia này, tăng 4,6% so với tháng trước và tăng tới 96,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính chung 7 tháng, lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia đạt 61.855 xe, trị giá 876,3 triệu USD, tăng 36,6% về lượng và 35,88% về trị giá. Xe từ Indonesia chiếm 41,6% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam.
Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan trong tháng 7 đạt 9.094 chiếc, tăng 26,5% so với tháng trước và tăng 36,57% so với tháng 7/2025. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập 40.081 xe từ Thái Lan, trị giá 836,23 triệu USD, giảm 4,54% về lượng nhưng vẫn tăng 1,77% về trị giá so với cùng kỳ.
Trong tháng 7, Việt Nam nhập khẩu 5.091 xe từ Trung Quốc, trị giá 168,2 triệu USD. So với tháng 6, lượng xe giảm 10,7% và trị giá giảm 21,2%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe vẫn tăng 16,6%, trong khi kim ngạch tăng 21,7%.
Tính chung 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 39.697 ô tô từ Trung Quốc, trị giá 1,41 tỷ USD, tăng 45,81% về lượng và tăng tới 60,25% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.
Như vậy, Trung Quốc là quốc gia xếp thứ 3 về lượng nhưng xếp thứ 1 về giá trị kim ngạch khi xuất khẩu xe vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm vừa qua.