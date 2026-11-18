Mang theo còng số 8 trong hành lý xách tay, một hành khách chuẩn bị lên chuyến bay từ TPHCM đi Đà Nẵng đã bị lực lượng công an phát hiện, xử lý.

Ngày 18/11, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hành khách có hành vi đưa công cụ hỗ trợ vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, lực lượng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hành khách N.N.Q. (SN 1983, đi trên chuyến bay VN146 từ TPHCM đi Đà Nẵng) mang theo một vật phẩm nghi là còng số 8 trong hành lý xách tay.

Công an phát hiện hành khách N.N.Q. mang còng số 8 trong

hành lý xách tay. Ảnh: CA

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông Q. khai nhận đã mua chiếc còng số 8 này trên mạng xã hội từ năm 2022 với mục đích dùng để khóa cửa vườn tại tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, hành khách này không xuất trình được giấy phép hay bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào liên quan đến vật phẩm nói trên.

Theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, còng số 8 thuộc danh mục công cụ hỗ trợ và chỉ được trang bị cho các lực lượng thi hành công vụ.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Q. về hành vi “Đưa công cụ hỗ trợ vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Mức phạt tiền đối với ông Q. là 12,5 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng tịch thu tang vật vi phạm.

Từ vụ việc trên, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách đi máy bay cần chấp hành nghiêm các quy định về an ninh, an toàn hàng không; thường xuyên kiểm tra kỹ hành lý trước khi ra sân bay làm thủ tục; tuyệt đối không mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng các loại công cụ hỗ trợ trôi nổi trên mạng xã hội.

Mọi hành vi mang vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc vật phẩm nguy hiểm trái phép vào khu vực hạn chế hoặc lên tàu bay đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.