Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Cảnh Thế, Giám đốc Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực II, Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ KH&CN, cho biết vào khoảng 11h56 ngày 20/4, Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực II nhận được phản ánh từ nhiều người dân tại khu vực ngã tư Trần Bình Trọng - Hùng Vương, phường Vườn Lài, TPHCM về việc các thiết bị chìa khoá thông minh (smartkey) của ô tô và xe máy tại khu vực này mất khả năng hoạt động.

Chuyên viên Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II xuống hiện trường để tìm nguồn gây nhiễu. Ảnh: Cục TS

Nhận được phản ánh, ngay lập tức, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II đã cử các chuyên viên xuống hiện trường để tìm nguồn gây nhiễu ở trên.

Với sự hỗ trợ của các trang thiết bị kiểm soát vô tuyến điện hiện đại cùng kinh nghiệm xử lý nhiễu tần số có hại, các chuyên viên tần số của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II đã nhanh chóng kiểm soát, phát hiện và định vị chính xác nguồn gây nhiễu có hại là thiết bị báo cháy lắp đặt tại cửa hàng kinh doanh hoa tươi nằm trên đường Hùng Vương, phường Vườn Lài, TPHCM.

Theo đó, thiết bị báo cháy bị lỗi kỹ thuật, phát liên tục trên tần số 433.9 MHz, trùng với tần số smartkey của ô tô và xe máy, chiếm dụng phổ tần số làm các thiết bị smartkey không hoạt động được.

Thiết bị báo cháy bị lỗi kỹ thuật tại cửa hàng hoa tươi khiến smartkey ô tô, xe máy không hoạt động được. Ảnh: Cục TS

Đến 14h30 cùng ngày, sự cố được khắc phục xong và hệ thống smartkey của các ô tô, xe máy trong khu vực này đã hoạt động trở lại bình thường.