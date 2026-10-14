Người đàn ông ở Phú Thọ bị phạt 12,5 triệu đồng sau khi đăng lên Facebook video có nội dung đồi trụy trong quán karaoke.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an xã Yên Lập vừa xử phạt hành chính anh N.X.H. (34 tuổi, trú tại địa phương) về hành vi đăng tải nội dung đồi trụy trên mạng xã hội.

Tài khoản Facebook mang tên "N.X.H" đăng tải video có nội dung khiêu dâm lên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Trước đó, qua theo dõi không gian mạng, Công an xã Yên Lập phát hiện tài khoản Facebook mang tên “N.X.H.” đăng tải dòng trạng thái “Các anh ck hay đi karaoke có lý do cả đấy #xuhuong”. Kèm theo đó là video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, ghi lại cảnh đôi nam nữ có hành vi quan hệ tình dục trong quán karaoke.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định N.X.H. là chủ tài khoản đăng tải nội dung này.

Cơ quan công an làm việc với người vi phạm. Ảnh: CACC

Làm việc với cơ quan công an, N.X.H. thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả xác minh, Công an xã Yên Lập đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với N.X.H. số tiền 12,5 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chủ động kiểm chứng thông tin, cân nhắc kỹ trước khi đăng tải hoặc chia sẻ nội dung lên mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, phát tán nội dung đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục hoặc vi phạm pháp luật.