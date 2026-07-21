Ngày 21/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Công an phường Minh Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.T.G. (SN 1984, trú phường Minh Xuân) số tiền 12,5 triệu đồng vì chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc về kỳ thi tốt nghiệp THPT trên mạng xã hội

Bà H.T.G. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

​Theo cơ quan công an, H.T.G. có hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 9/7, H.T.G. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết của một đối tượng phản động. Bài viết lợi dụng vụ việc xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang để đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, H.T.G. thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức việc chia sẻ bài viết của đối tượng phản động là trái quy định pháp luật và ký cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng. Mọi hành vi phát tán, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.