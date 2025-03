Sức hấp dẫn của bất động sản phong cách Nhật

Trong nhịp sống hiện đại đầy căng thẳng, con người ngày càng mong muốn sở hữu một không gian sống đúng nghĩa, không chỉ đơn thuần là nơi trú ngụ mà còn là chốn an yên để tái tạo năng lượng. Với lối kiến trúc tối giản, tinh tế, kết nối sâu sắc con người cùng thiên nhiên, bất động sản mang phong cách Nhật đáp ứng được tất cả nhu cầu đó, trở thành điểm dừng chân của những thượng khách có gu.

Bất động sản chuẩn Nhật là xu hướng được ưa chuộng trên thị trường. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Đặc trưng của bất động sản phong cách Nhật nằm ở thiết kế tối giản, sử dụng vật liệu tự nhiên như gỗ, đá, sỏi, giấy washi, cửa shoji, mái ngói Kawara... Đặt vào đây là những tiện ích chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất như onsen, thiền định, yoga, vườn cảnh quan, hồ cá Koi… Trong bối cảnh bất động sản xanh ngày càng lên ngôi, dự án phong cách Nhật không chỉ mang đến trải nghiệm sống lý tưởng mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Tuy nhiên, trên thị trường bất động sản, những dự án chuẩn Nhật đúng nghĩa khá khan hiếm. Phần lớn mới chỉ chú trọng vẻ bên ngoài mà thiếu yếu tố kết nối với giá trị bên trong.

Trong khi đó, một không gian sống mang phong cách Nhật đúng nghĩa là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật kiến trúc, văn hóa, triết lý sống và những giá trị tinh thần bền vững, giúp cư dân tìm thấy sự cân bằng trọn vẹn từ trong thân - tâm - trí. Đó là lý do The Komorebi tại Vinhomes Royal Island được giới tinh hoa mong ngóng từng ngày.

The Komorebi - “Tuyệt tác” chuẩn Nhật trong từng chi tiết

Là dự án bất động sản hiếm có tại Hải Phòng mang đậm tinh thần Nhật Bản, The Komorebi kế thừa tinh hoa kiến trúc, kiến tạo không gian sống hoàn mỹ giúp cư dân cảm nhận trọn vẹn triết lý sống xứ Phù Tang.

Phong cách kiến trúc mang đậm tinh thần Nhật Bản tại The Komorebi. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Được chấp bút bởi kiến trúc sư đại tài Kengo Kuma và đội ngũ KKAA, mỗi biệt thự tại The Komorebi là một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.

Dấu ấn này được thể hiện qua hệ thống lam gỗ đặc trưng, vườn thiền, hồ cá Koi, bàn trà đạo cùng các chất liệu tự nhiên cao cấp. Không gian sống với khoảng vườn rộng mở và hệ lam đa dạng giúp con người tương tác với tự nhiên, đón ánh sáng, gió mát và mùi hương của cỏ cây, mang lại sự thư thái và an nhiên trong tâm hồn. Mọi sự sắp xếp trong thiết kế và lựa chọn vật liệu đều có chủ đích tạo nên chất sống Nhật Bản đầy thẩm mỹ, tinh tế trong từng đường nét.

Cùng với đặc trưng kiến trúc, tinh thần Nhật Bản còn hiện hữu trong trải nghiệm sống đẳng cấp tại The Komorebi. Nơi đây sở hữu một chuỗi tiện ích chuẩn Nhật mang đến môi trường sống lành mạnh, cân bằng thể chất và tinh thần.

Điển hình là Ikigai Wellness Center - trung tâm chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật tiên phong tại Hải Phòng, cung cấp dịch vụ onsen khoáng nóng, xông hơi, yoga, thiền định… giúp cư dân tìm lại sự thư thái và năng lượng tích cực. Cùng với đó, bộ đôi công viên sinh thái Young Garden và Ikigai Park rộng gần 3ha tạo không gian sống xanh tràn đầy sinh khí với vườn thiền, vườn yoga, quảng trường, khu cắm trại, sân chơi cho trẻ em, khu vực dưỡng sinh cho người cao tuổi…

Không gian sống kết hợp nghỉ dưỡng chuẩn Nhật tại The Komorebi. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Sở hữu bộ sưu tập tiện ích đặc quyền cùng vị trí tâm điểm tại Vinhomes Royal Island, The Komorebi không chỉ là chốn an cư lý tưởng mà còn mở ra cơ hội khai thác cho thuê nghỉ dưỡng suốt 4 mùa trong năm, đón đầu sự lên ngôi của xu hướng du lịch sức khỏe.Theo Sở Du lịch Hải Phòng, năm 2024, thành phố đón hơn 9 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm trước. Sự phát triển nhanh chóng của tầng lớp thượng lưu cùng tiêu chí khắt khe trong việc tìm kiếm không gian sống, nghỉ dưỡng khiến xu hướng du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe ngày càng thịnh hành. Với những giá trị khác biệt về vị trí, tiện ích, cảnh quan và phong cách sống, The Komorebi hứa hẹn mang lại tiềm năng khai thác dòng tiền vượt trội cùng giá trị gia tăng tài sản bền vững cho nhà đầu tư.

