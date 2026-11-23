Đạo diễn Lê Đức Tiến thông tin sẽ có “Sóng ở đáy sông” 2 với sự trở lại của NSND Xuân Bắc và diễn viên Kim Oanh.

“Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”

Tối 22/11 tại Nhà hát Hoa Phượng (Hải Phòng) đã diễn ra Gala “Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu” nằm trong khuôn khổ diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” (Hai Phong Film Port).

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo các ban, bộ, cục, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố cùng đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, chuyên gia điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu và các lãnh đạo Trung ương, địa phương và các nghệ sĩ dự gala.

Phát biểu tại gala, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cho hay chương trình được xây dựng như một hành trình từ quá khứ – hiện tại – tương lai, kể câu chuyện về mối quan hệ giữa Hải Phòng với điện ảnh và nghệ thuật qua nhiều thế hệ.

Từ những bộ phim đã lưu giữ hình ảnh thành phố Cảng trong ký ức công chúng, những nghệ sĩ trưởng thành từ mảnh đất Hải Phòng, chương trình mở rộng tới câu chuyện hôm nay.

Không chỉ nhìn lại những gì điện ảnh đã ghi dấu tại Hải Phòng, chương trình hướng tới câu chuyện rộng hơn: Làm thế nào để cảnh quan, con người, bản sắc, dịch vụ và nguồn lực của thành phố tiếp tục được chuyển hóa thành chất liệu cho điện ảnh, đồng thời mở ra những kết nối mới với các đạo diễn, nhà sản xuất và đối tác trong nước, quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu về nỗ lực phát triển điện ảnh.

Gala cũng tiếp nối tinh thần xuyên suốt của Hải Phòng Film Port: Đưa điện ảnh đến gần hơn với địa phương và công chúng, đồng thời tạo không gian để văn hóa, điện ảnh, du lịch, dịch vụ và các nguồn lực sáng tạo có thể gặp gỡ và cùng phát triển.

NSND Xuân Bắc sẽ trở lại màn ảnh

Từ Khói trắng, Sóng ở đáy sông đến Những ngọn nến trong đêm… mỗi tác phẩm đều lưu giữ những dấu ấn riêng về Hải Phòng.

Một điểm nhấn khác tại gala là sự hội tụ của những nghệ sĩ quê Hải Phòng hoặc có tình cảm gắn bó với thành phố qua nhiều thế hệ. Các nghệ sĩ: Quang Thắng, Xuân Bắc, Trần Lực… cũng có những chia sẻ rất riêng. Qua âm nhạc và những chia sẻ về hành trình sáng tạo, gala gợi mở cách quê hương trở thành nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và dấu ấn riêng của mỗi người.

NSND Xuân Bắc chia sẻ trong sự kiện.

Từ những ký ức đã được lưu giữ trên màn ảnh, chương trình tiếp tục hướng đến tương lai với câu chuyện về những không gian, cảnh sắc và con người Hải Phòng - nguồn chất liệu phong phú cho các tác phẩm điện ảnh. Sự tham gia của các khách mời trong nước và quốc tế cũng mở ra những trao đổi về cơ hội sáng tạo, hợp tác và đưa những câu chuyện mới của thành phố đến với màn ảnh rộng.

NSND Trần Lực chia sẻ tại sự kiện:

Được kết nối bằng điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn, Gala “Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu” không chỉ là dịp nhìn lại những dấu ấn đã có mà còn gửi gắm lời mời gọi các nghệ sĩ, nhà làm phim tiếp tục khám phá, sáng tạo và kể câu chuyện Hải Phòng theo những cách mới.

Tại sự kiện, đạo diễn Lê Đức Tiến của phim Sóng ở đáy sông chia sẻ về những tình cảm tốt đẹp của người Hải Phòng dành cho ông khi làm phim. Tại đây, ông đã công bố sẽ sản xuất tiếp phần 2 của Sóng ở đáy sông với sự trở lại của các diễn viên Xuân Bắc, Kim Oanh, Minh Nguyệt. Nội dung phim lấy bối cảnh TP Hải Phòng thập niên 1950, xoay quanh cuộc đời Núi do Xuân Bắc đảm nhiệm.

Xuân Bắc nói về Hải Phòng:

Ảnh: BTC

Clip: T.H