Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa Xuân Thiện Group và Primetals Technologies

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa tham vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất thép chất lượng cao của khu vực. Sự kiện này không chỉ là cái bắt tay giữa một tập đoàn công nghiệp hàng đầu Việt Nam và đơn vị danh tiếng toàn cầu về công nghệ luyện kim mà còn mở ra triển vọng to lớn cho ngành công nghiệp nặng nước nhà thông qua việc đầu tư vào những dây chuyền công nghệ hiện đại nhất hiện nay.

Theo nội dung thỏa thuận, Primetals Technologies đến từ Áo sẽ đóng vai trò là đối tác cung cấp các giải pháp công nghệ, thiết kế kỹ thuật và các thiết bị cốt lõi cho dự án. Điểm nhấn trọng tâm của hợp tác này là việc xây dựng hai dây chuyền sản xuất thép chủ lực với những thông số kỹ thuật chưa từng có tại Việt Nam.

Đầu tiên là dây chuyền thép tấm dày công suất 2 triệu tấn/năm, cho ra sản phẩm thép tấm có khổ rộng 5m và độ dày lên đến 35cm; và dây chuyền đúc cán liên tục HRC công suất 3 triệu tấn/năm sử dụng công nghệ Arvedi ESP tiên tiến, có khả năng tạo ra sản phẩm thép siêu mỏng chỉ 0,7mm, khổ rộng 1,75m. Với hai dây chuyền thép tấm này có tổng công suất 5 triệu tấn/năm, Xuân Thiện đặt mục tiêu chỉ sau 24 tháng sẽ có sản phẩm đầu tiên. Những sản phẩm có thông số kỹ thuật ấn tượng này mang ý nghĩa chiến lược, giúp Việt Nam sớm có thể tự chủ nguồn nguyên liệu thép cho các ngành công nghiệp đòi hỏi độ bền cao, kháng thời tiết và kích thước vật liệu lớn như chế tạo cột điện gió ngoài khơi hay đóng tàu biển... hiện nay đang phải nhập khẩu hoàn toàn.

Song song với đó là dây chuyền sản xuất thép thanh và thép dây có công suất 2 triệu tấn/năm, cho ra sản phẩm thép cường độ cao, hợp kim, thép chống động đất... phục vụ các công trình xây dựng khó tính như cầu, nhà cao tầng...

Chia sẻ về quyết định đầu tư chiến lược này, ông Nguyễn Huy Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nam Định cho biết: “Hiện nay, trong nước chưa đơn vị nào sản xuất được thép có cường độ cao, kháng thời tiết phục vụ cho ngành đóng tàu biển và trụ cột điện gió. Trong khi đó, tại Tổ hợp Thép xanh Xuân Thiện, chúng tôi đang đồng thời triển khai các dự án chế biến sau thép như: nhà máy đóng tàu và nhà máy sản xuất cột điện gió cần nhu cầu thép này rất lớn. Chính vì vậy, Tập đoàn đã quyết định đầu tư sản xuất các sản phẩm này không chỉ góp phần giúp Việt Nam tự chủ nguồn nguyên liệu chất lượng cao phục vụ các ngành công nghiệp nặng, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu mà còn phục vụ trực tiếp cho chuỗi dự án của Tập đoàn Xuân Thiện”.

Tổ hợp Thép xanh Xuân Thiện Nam Định tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cũ (nay là xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình). Đây là tổ hợp dự án quy mô lớn với tổng mức đầu tư lên tới 98.000 tỷ đồng và công suất thiết kế đạt 9,5 triệu tấn/năm bao gồm 2 dự án: Nhà máy Thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định công suất 7,5 triệu tấn thép/năm (bao gồm: thép tấm, thép cuộn cán nóng HRC) và Nhà máy Thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng công suất 2 triệu tấn thép thanh/dây mỗi năm. Ngày 23/6/2025, Tổ hợp Thép xanh Xuân Thiện đã được chính thức khởi công và dự kiến sẽ có sản phẩm đầu tiên ra thị trường trong năm 2027.

Bích Đào