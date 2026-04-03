Khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam đầu tư năng lượng quốc tế

Theo Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện (Xuân Thiện Group), thông qua công ty thành viên XTP, Xuân Thiện Group đã xuất sắc vượt qua các vòng thẩm định để trở thành Nhà điều hành (Operator) của lô KON 9 với tỷ lệ tham gia 80%. Đối tác Brite’s Energy nắm giữ 20% cổ phần với vai trò không điều hành.

Lô KON 9 nằm trong chương trình đấu thầu dầu khí đất liền (onshore) của Angola, sở hữu vị trí địa chất đặc biệt thuận lợi. Khu vực này được giới chuyên gia đánh giá có tiềm năng thương mại rất cao nhờ thuộc bể trầm tích Kwanza - nơi từng ghi nhận nhiều phát hiện dầu khí quan trọng với trữ lượng lớn. Tổng trữ lượng của lô KON 9 có số tài nguyên dầu tại chỗ ước tính khoảng 800 triệu thùng.

Việc trúng thầu và giữ quyền điều hành tại lô KON 9 đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược vươn tầm quốc tế của Xuân Thiện. Với vai trò Nhà điều hành, Xuân Thiện Group sẽ trực tiếp quản lý toàn bộ quy trình từ thăm dò, đánh giá trữ lượng đến phát triển (khai thác) mỏ. Đây là minh chứng rõ nét cho uy tín, năng lực tài chính và trình độ quản trị dự án đạt chuẩn quốc tế của tập đoàn trước các cơ quan quản lý năng lượng toàn cầu.

Đoàn công tác Xuân Thiện Group làm việc với Ban giám đốc ANPG

Lộ trình bứt phá và mục tiêu phát triển bền vững

Theo quy định từ ANPG, ngay sau khi nhận thông báo trúng thầu, Xuân Thiện Group sẽ thực hiện các nghĩa vụ tài chính và phí dữ liệu kỹ thuật. Tiếp đó, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh triển khai các bước chiến lược bao gồm: ký kết hợp đồng dầu khí (PSC/RSC), thực hiện khảo sát địa chấn 2D, đánh giá cấu trúc địa chất và chuẩn bị kế hoạch khai thác.

Mục tiêu trọng tâm của Xuân Thiện Group là đẩy nhanh tiến độ đưa lô KON 9 vào giai đoạn khai thác thương mại trong thời gian sớm nhất. Trong bối cảnh an ninh năng lượng toàn cầu đang có nhiều biến động, việc mở rộng quy mô đầu tư khai thác dầu khí tại Angola không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp mà còn góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng chiến lược cho Việt Nam.

Hướng tới sự phát triển bền vững, Xuân Thiện Group cam kết triển khai các dự án theo tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) quốc tế, gắn liền lợi ích kinh tế với việc thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng địa phương. Sự kiện trúng thầu lô KON 9 một lần nữa khẳng định vị thế của Xuân Thiện Group như một nhà đầu tư Việt Nam tiên phong, bản lĩnh trên thị trường năng lượng quốc tế.

Thông báo chính thức của ANPG về việc Xuân Thiện được chọn là nhà thầu điều hành lô dầu khí KON9 tại Angola. Ảnh: Xuân Thiện Group

Hệ sinh thái đầu tư đa ngành tại châu Phi

Dự án lô KON 9 là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đầu tư đồng bộ mà Xuân Thiện đang đầu tư tại Angola. Trước đó, tháng 3/2025, doanh nghiệp đã ký thoả thuận hợp tác nghiên cứu tiềm năng dầu khí tại bồn trũng Etosha (Okavango) với diện tích lên tới 200.000 km2. Bồn trũng Etosha (Okavango) nằm ở phía Nam Angola, giáp biên giới Namibia, được Chính phủ Angola đánh giá là khu vực có trữ lượng dầu khí dồi dào.

Nhân viên công ty Agrostars thuộc Xuân Thiện Group trên cánh đồng mẫu lớn tại Angola. Ảnh: Xuân Thiện Group

Chiến lược của Xuân Thiện Group là tập trung vào các lĩnh vực sau: thứ nhất là khai khoáng với khai thác quặng sắt, đồng, đất hiếm...; thứ hai là năng lượng với trọng tâm là dầu khí và thuỷ điện; thứ ba là nông - lâm nghiệp quy mô đại điền; thứ tư là công nghiệp với sản xuất gang thỏi “xanh” vận chuyển về Việt Nam phục vụ tổ hợp thép xanh Nam Định, sản xuất phân bón và chế biến nông sản.

Sự hiện diện đa ngành tạo nền tảng vững chắc để Xuân Thiện tích hợp chuỗi giá trị, tối ưu hóa nguồn lực tại chỗ và nâng cao hiệu quả đầu tư dài hạn tại quốc gia Nam Phi này.

Xuân Thiện Group là doanh nghiệp kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất, năng lượng tái tạo, công nghiệp nặng, nông nghiệp công nghệ cao, cánh đồng mẫu lớn và hạ tầng. Với quy mô đầu tư hàng chục tỷ USD trong và ngoài nước, Xuân Thiện Group đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.

(Nguồn: Xuân Thiện Group)