Ngày 6/10, ông Nông Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên (thuộc huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cũ) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một vụ sụt lún đất nghiêm trọng sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài từ 28/9 đến nay.

Cụ thể, vào khoảng 11h trưa cùng ngày, một hố sụt lún bất ngờ xuất hiện tại Km80+00, phía bên phải tuyến Quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Hiệp Lực.

Hố sụt lút xuất hiện tại thôn Hiệp Lực, xã Na Rì ngày 6/10.

Theo ghi nhận ban đầu, miệng hố có đường kính khoảng 1m, nhưng phần bên dưới lại mở rộng theo dạng "hàm ếch" với chiều ngang lên tới hơn 1m, độ sâu vượt quá 4m.

Ông Nguyên cho biết: "Chiều nay, chúng tôi thả cây xuống kiểm tra và xác định hố có độ sâu hơn 4m. Vị trí hố nằm sát góc trái ngôi nhà của bà Lý Thị Thùy. Hiện tượng này có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến Quốc lộ 3B và sự an toàn của các hộ dân xung quanh."

Đáng chú ý, khu vực này từng xảy ra hiện tượng sụt lún nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Hố sụt lún mới chỉ cách vị trí của "hố tử thần" trước đó (hiện đã được lấp) khoảng 50m.

Lãnh đạo xã Na Rì kiểm tra tại hiện trường hố sụt lún.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Na Rì đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và ngăn người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp gia đình bà Lý Thị Thùy gồm 4 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Toàn bộ người và tài sản đã được chuyển tạm thời đến trụ sở UBND xã Kim Lư (cũ).

Di dời khẩn cấp hộ gia đình bà Lý Thị Thùy.

Hiện nay, chính quyền xã Na Rì đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để tiếp tục theo dõi diễn biến địa chất tại khu vực, đồng thời đề xuất các sở, ngành liên quan sớm có hướng dẫn biện pháp xử lý, nhằm khắc phục sự cố và đảm bảo an toàn cho người dân cũng như tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 3B.

Dấu hiệu đáng báo động

Trao đổi với PV VietNamNet, TS Nguyễn Xuân Nam, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Karst và Di sản Địa chất (Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản), cho biết: Đây là hiện tượng liên quan đến nền địa chất karst (đá vôi) và các cấu trúc hang ngầm dưới lòng đất.

“Khi nước mưa theo các khe nứt, đứt vỡ trong đá vôi, chúng hòa tan đá vôi tạo thành các hang động ngầm. Hang động ngầm ngày càng phát triển do nhiều nguyên nhân ngoại sinh, nội sinh. Đặc biệt là nguyên nhân nội sinh thúc đẩy hoạt động của các đứt gãy, những chỗ đứt gãy giao nhau tạo thành đới xung yếu.

Những hang động ngầm nơi có trần hang ở đới xung yếu sẽ sập xuống tạo thành hố sụt. Việc xuất hiện nhiều hố sụt cùng lúc là dấu hiệu đáng báo động. Bởi không chỉ liên quan đến hoạt động dân sinh mà còn do hoạt động kiến tạo nội sinh", TS Nam lý giải.

Tuy nhiên, trượt, sạt lở taluy đường mới là hiểm họa lớn hơn, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Theo TS Nam, Bắc Kạn (cũ) có địa hình dốc, đất đá phong hóa mạnh là yếu tố cao dẫn đến sạt trượt xảy ra khi mưa lớn.

TS Nguyễn Xuân Nam nhấn mạnh, so với hiện tượng sụt lún ở nền đá vôi, sạt lở đất đá trên các tuyến đường giao thông vùng núi mới là mối đe dọa thường xuyên và có ảnh hưởng trên diện rộng.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 26/5, một người đi xe máy được cho là đã lao xuống hố sụt lớn giữa đường Quốc lộ 3B, dù miệng hố đã có rào chắn và cảnh báo nguy hiểm.

Hố sụt này được người dân địa phương gọi là “hố tử thần” không chỉ vì mức độ nguy hiểm mà còn bởi cấu trúc địa chất phức tạp.